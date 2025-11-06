Звичайна покупка обернулася знахідкою: у секонд-хенді жінка відкопала колекційні раритети

У Британії жінка знайшла справжній скарб під час звичайного походу до секонд-хенду. Емі Дейнс натрапила на дві рідкісні м’які іграшки бренду Jellycat, які колекціонери часто купують за десятки фунтів.

Своєю знахідкою вона поділилася в TikTok, розповівши, що колекціонує та перепродає речі з благодійних магазинів, пише Mirror.

"Я сьогодні зловила справжнє золото — знайшла два дуже рідкісні екземпляри, які шукала роками", — сказала Емі у відео.

У кошику магазину вона помітила великого плюшевого кролика Jellycat, який зазвичай перепродають за £40–60 (2800-3200 грн). Однак жінці іграшка дісталася лише за £1 (54 грн) — хоча на ціннику було написано £3.

"Коли я підійшла до каси, продавчиня сказала, що всі іграшки знижені до фунта", — пояснила вона.

Друга знахідка — плюшевий мамонт Jellycat, який онлайн продають приблизно за £68. Емі придбала його також за фунт, тож усього заплатила £2 за обидві іграшки, які планує продати з аукціону.

Коментатори в TikTok засипали жінку захопленими відгуками:

"Неймовірна удача! Не можу повірити, що ти купила їх за £1 кожну", — написала одна користувачка.

Інша ж пожартувала: "У наших секонд-хендах їх би виставили по £40 мінімум".

Втім, знайшлися й ті, хто дорікав Емі, що вона мала б заплатити більше, знаючи реальну цінність іграшок. На це вона відповіла: "Я заплатила рівно стільки, скільки вони просили. Усі ціни вже були знижені для швидкого продажу — я просто скористалася шансом".

