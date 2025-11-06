Не только Вена и Зальцбург: топ места в Австрии, которые стоит увидеть

Австрия стабильно входит в перечень самых красивых стран Европы — и это вполне заслуженно. Несмотря на небольшие размеры, страна поражает сочетанием роскошной архитектуры, атмосферы старинных городов и величественных горных пейзажей.

Путешественница и тревел-журналистка Керри Уокер, которая сотрудничает с Lonely Planet, в своем блоге поделилась подборкой самых интересных локаций в Австрии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

"Когда думаешь об Австрии, сразу вспоминаешь венские кафе, дворцы Габсбургов, заснеженные вершины Тироля, спокойствие Дуная и музыку Моцарта. Но эта страна имеет еще много неожиданных жемчужин, которые не стоит обходить стороной", — отмечает автор.

Топ локаций Австрии

Среди ее рекомендаций — как знаменитые туристические направления, так и менее известные уголки с аутентичным шармом:

Целль-ам-Зе - идеальное место для тех, кто хочет увидеть дикую альпийскую природу.

- идеальное место для тех, кто хочет увидеть дикую альпийскую природу. Вена - город дворцов, музеев и высокой культуры.

- город дворцов, музеев и высокой культуры. Линц — центр современного искусства и технологических инноваций.

— центр современного искусства и технологических инноваций. Зальцбург - хорошее решение для короткого путешествия выходного дня.

- хорошее решение для короткого путешествия выходного дня. Грац и винные дороги Штирии — для любителей вина и спокойных прогулок среди виноградников.

— для любителей вина и спокойных прогулок среди виноградников. Брегенцервальд - зимний рай для фанатов горнолыжного спорта.

- зимний рай для фанатов горнолыжного спорта. Инсбрук - идеальный старт для активного отдыха в горах.

- идеальный старт для активного отдыха в горах. Бад-Гастайн — известный горный городок с термальными источниками.

— известный горный городок с термальными источниками. Гальштат и Зальцкаммергут — места, где каждый пейзаж выглядит как кадр из фильма.

— места, где каждый пейзаж выглядит как кадр из фильма. Штайр и нацпарк Калькальпен — вариант для тех, кто ищет спокойствие и дикие маршруты.

— вариант для тех, кто ищет спокойствие и дикие маршруты. Санкт-Антон-ам-Арльберг — настоящий вызов для опытных лыжников и туристов.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал:

11 вещей, которые никогда не стоит брать с собой в путешествие в Европу.

В Европе запускают увлекательное путешествие на поезде. Уже в следующем году на пути выйдет новый ночной поезд, который напрямую соединит швейцарский Базель со шведским городом Мальме.

Кроме того, Европейский Союз внедрил новую систему контроля, которая меняет правила пересечения границы для украинцев и других граждан третьих стран, путешествующих без виз.