Не только Вена и Зальцбург: топ места в Австрии, которые стоит увидеть

что увидеть в Австрии
Линц — одно из мест, которое стоит посетить в Австрии | Фото: Unsplash

Австрия стабильно входит в перечень самых красивых стран Европы — и это вполне заслуженно. Несмотря на небольшие размеры, страна поражает сочетанием роскошной архитектуры, атмосферы старинных городов и величественных горных пейзажей.

Путешественница и тревел-журналистка Керри Уокер, которая сотрудничает с Lonely Planet, в своем блоге поделилась подборкой самых интересных локаций в Австрии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

"Когда думаешь об Австрии, сразу вспоминаешь венские кафе, дворцы Габсбургов, заснеженные вершины Тироля, спокойствие Дуная и музыку Моцарта. Но эта страна имеет еще много неожиданных жемчужин, которые не стоит обходить стороной", — отмечает автор.

Топ локаций Австрии

Среди ее рекомендаций — как знаменитые туристические направления, так и менее известные уголки с аутентичным шармом:

  • Целль-ам-Зе - идеальное место для тех, кто хочет увидеть дикую альпийскую природу.
  • Вена - город дворцов, музеев и высокой культуры.
  • Линц — центр современного искусства и технологических инноваций.
  • Зальцбург - хорошее решение для короткого путешествия выходного дня.
  • Грац и винные дороги Штирии — для любителей вина и спокойных прогулок среди виноградников.
  • Брегенцервальд - зимний рай для фанатов горнолыжного спорта.
  • Инсбрук - идеальный старт для активного отдыха в горах.
  • Бад-Гастайн — известный горный городок с термальными источниками.
  • Гальштат и Зальцкаммергут — места, где каждый пейзаж выглядит как кадр из фильма.
  • Штайр и нацпарк Калькальпен — вариант для тех, кто ищет спокойствие и дикие маршруты.
  • Санкт-Антон-ам-Арльберг — настоящий вызов для опытных лыжников и туристов.
