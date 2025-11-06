Не лише Відень і Зальцбург: топ місця в Австрії, які варто побачити

Австрія стабільно входить до переліку найгарніших країн Європи — і це цілком заслужено. Попри невеликі розміри, країна вражає поєднанням розкішної архітектури, атмосфери старовинних міст і величних гірських краєвидів.

Мандрівниця та тревел-журналістка Керрі Вокер, яка співпрацює з Lonely Planet, у своєму блозі поділилася добіркою найцікавіших локацій в Австрії, які варто побачити хоча б раз у житті.

"Коли думаєш про Австрію, одразу згадуєш віденські кав’ярні, палаци Габсбургів, засніжені вершини Тіролю, спокій Дунаю та музику Моцарта. Але ця країна має ще багато несподіваних перлин, які не варто оминати", — зазначає авторка.

Топ локацій Австрії

Серед її рекомендацій — як знамениті туристичні напрямки, так і менш відомі куточки з автентичним шармом:

Целль-ам-Зе — ідеальне місце для тих, хто хоче побачити дику альпійську природу.

— ідеальне місце для тих, хто хоче побачити дику альпійську природу. Відень — місто палаців, музеїв і високої культури.

— місто палаців, музеїв і високої культури. Лінц — центр сучасного мистецтва й технологічних інновацій.

— центр сучасного мистецтва й технологічних інновацій. Зальцбург — гарне рішення для короткої подорожі вихідного дня.

— гарне рішення для короткої подорожі вихідного дня. Грац і винні дороги Штирії — для любителів вина та спокійних прогулянок серед виноградників.

— для любителів вина та спокійних прогулянок серед виноградників. Брегенцервальд — зимовий рай для фанатів гірськолижного спорту.

— зимовий рай для фанатів гірськолижного спорту. Інсбрук — ідеальний старт для активного відпочинку в горах.

— ідеальний старт для активного відпочинку в горах. Бад-Гастайн — відоме гірське містечко з термальними джерелами.

— відоме гірське містечко з термальними джерелами. Гальштат і Зальцкаммергут — місця, де кожен краєвид виглядає як кадр із фільму.

— місця, де кожен краєвид виглядає як кадр із фільму. Штайр і нацпарк Калькальпен — варіант для тих, хто шукає спокій і дикі маршрути.

— варіант для тих, хто шукає спокій і дикі маршрути. Санкт-Антон-ам-Арльберг — справжній виклик для досвідчених лижників і туристів.

