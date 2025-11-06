Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Не лише Відень і Зальцбург: топ місця в Австрії, які варто побачити

що побачити в Австрії
Лінц – одне із місць, яке варто відвідати в Австрії | Фото: Unsplash

Австрія стабільно входить до переліку найгарніших країн Європи — і це цілком заслужено. Попри невеликі розміри, країна вражає поєднанням розкішної архітектури, атмосфери старовинних міст і величних гірських краєвидів.

Мандрівниця та тревел-журналістка Керрі Вокер, яка співпрацює з Lonely Planet, у своєму блозі поділилася добіркою найцікавіших локацій в Австрії, які варто побачити хоча б раз у житті.

"Коли думаєш про Австрію, одразу згадуєш віденські кав’ярні, палаци Габсбургів, засніжені вершини Тіролю, спокій Дунаю та музику Моцарта. Але ця країна має ще багато несподіваних перлин, які не варто оминати", — зазначає авторка.

Топ локацій Австрії

Серед її рекомендацій — як знамениті туристичні напрямки, так і менш відомі куточки з автентичним шармом:

  • Целль-ам-Зе — ідеальне місце для тих, хто хоче побачити дику альпійську природу.
  • Відень — місто палаців, музеїв і високої культури.
  • Лінц — центр сучасного мистецтва й технологічних інновацій.
  • Зальцбург — гарне рішення для короткої подорожі вихідного дня.
  • Грац і винні дороги Штирії — для любителів вина та спокійних прогулянок серед виноградників.
  • Брегенцервальд — зимовий рай для фанатів гірськолижного спорту.
  • Інсбрук — ідеальний старт для активного відпочинку в горах.
  • Бад-Гастайн — відоме гірське містечко з термальними джерелами.
  • Гальштат і Зальцкаммергут — місця, де кожен краєвид виглядає як кадр із фільму.
  • Штайр і нацпарк Калькальпен — варіант для тих, хто шукає спокій і дикі маршрути.
  • Санкт-Антон-ам-Арльберг — справжній виклик для досвідчених лижників і туристів.
Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, Європейський Союз впровадив нову систему контролю, яка змінює правила перетину кордону для українців та інших громадян третіх країн, що подорожують без віз.