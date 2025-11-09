Украинка подняла из пепла заброшенный дом в селе — на все ушло $1000 (фото)

Эгле Клевинскайте из Черкасской области, которая называет себя литовской украинкой, решила восстановить заброшенный дом в селе. Женщина утверждает, что ремонт обошелся ей всего в одну тысячу долларов.

В своем TikTok женщина отметила, что проживает в Украине с 2014 года, однако подробнее о своей жизни не рассказывает. Свой блог она посвящает реставрации старых домов в селе. Показывает, как за небольшие деньги сделать стильный и современный ремонт. Фокус обратил внимание на ее советы.

"У меня дом бабушкин был ухоженный. Он не такой старый — где-то 1970-х годов. Мы его не запускали до такого состояния, поэтому он постоянно в уходе. А вот рядом у меня дом стоит 20-х годов, — он очень старый... У меня нет опыта реставрации таких старых домов", — рассказывает женщина в одном из своих видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, какие изменения произошли в экстерьере и интерьере усадьбы. Внешне все осталось аутентичным — крыша из металлических листов, деревянные окна с перегородками, окрашенный в белый и зеленый цвет кирпич.

Реставрация дома

Больше всего усилий хозяйка вложила в реновацию комнат: двери и пол покрасила в темно-серый цвет, мебель в светло-серый, добавила текстиль — шторы с мелким узором, скатерть на круглый столик, однотонный коврик из натурального материала.

Женщина похвасталась ремонтом в своем доме Фото: TikTok

Кроме того, хозяйка поменяла окна на веранде — из старых на белые металлопластиковые. Большинство мебели удалось реставрировать, придав им современный вид.

Пользователи сети в комментариях в восторге от увиденного. Многие не скрывают, что хотели бы и себе купить такую дачу, где можно отдохнуть от городской суеты. Однако автор блога предупреждает, что все не так просто.

Что пишут люди?

"Когда у человека есть вкус, ему миллионы не нужны";

"Все же есть какой-то вайб в старых домах, особенно когда солнечный свет попадает через деревянные окна внутрь, уют, прохлада летом, тепло зимой, сразу спать захотелось";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Боже, какая красота. Чувствуется особая атмосфера и уют, вы такие молодцы".

Это видео уже собрало более 1,4 миллиона просмотров, множество лайков, комментариев и репостов.

