Українка підняла з попелу покинуту хату в селі — на все про все $1000 (фото)

Егле Клевінскайте з Черкаської області, яка називає себе литовською українкою, вирішила відновити покинуту хату в селі. Жінка стверджує, що ремонт обійшовся їй всього в одну тисячу доларів.

У своєму TikTok жінка зазначила, що проживає в Україні з 2014 року, однак детальніше про своє життя не розповідає. Свій блог вона присвячує реставрації старих будинків в селі. Показує, як за невеликі гроші зробити стильний і сучасний ремонт. Фокус звернув увагу на її поради.

"У мене хата бабусина була доглянута. Вона не така стара — десь 1970-х років. Ми її не запускали до такого стану, тому вона постійно в догляді. А от поряд у мене хата стоїть 20-х років, — вона дуже стара… У мене немає досвіду реставрації таких старих хат", — розповідає жінка в одному зі своїх відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, які зміни відбулися в екстер’єрі та інтер’єрі садиби. Зовні все залишилось автентичним — дах з металевих листів, дерев’яні вікна з перетинками, пофарбована у білий та зелений колір цегла.

Відео дня

Реставрація будинку

Найбільше зусиль господиня вклала в реновацію кімнат: двері та підлогу пофарбувала у темно-сірий колір, меблі у світло-сірий, додала текстиль — штори з дрібним візерунком, скатертину на круглий столик, однотонний килимок з натурального матеріалу.

Жінка похвасталась ремонтом у своїй хаті Фото: TikTok

Крім того, господиня поміняла вікна на веранді — зі старих на білі металопластикові. Більшість меблів вдалось реставрувати, надавши їм сучасного вигляду.

Користувачі мережі у коментарях в захваті від побаченого. Багато хто не приховує, що хотів би й собі мати таку дачу, де можна відпочити від міської суєти. Однак авторка блогу попереджає, що все не так просто.

Що пишуть люди?

"Коли в людини є смак, їй мільйони не потрібні";

"Все ж таки є якийсь вайб у старих будинках, особливо коли сонячне світло потрапляє через дерев’яні вікна всередину, затишок, прохолода влітку, тепло взимку, одразу спати захотілось";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Боже, яка краса. Відчувається особлива атмосфера та затишок, ви такі молодці".

Це відео вже зібрало понад 1,4 мільйона переглядів, безліч вподобайок, коментарів та репостів.

