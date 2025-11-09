Почему красивые люди едят виноград — вот, в чем секрет

Виноград содержит уникальный комплекс питательных веществ, который активно используют в косметологии для борьбы с признаками старения. Эту ягоду называют не только любимым десертом, но и эффективным средством в борьбе за здоровую и сияющую кожу.

Сертифицированные специалисты в области диетологии и косметологии отмечают, что виноград богат питательными веществами и клетчаткой, а также имеет широкий спектр преимуществ для организма человека: снижает давление и холестерин, поддерживает пищеварение и улучшает когнитивные функции. В то же время менее известным является его исключительное влияние на кожу, пишет журнал Vogue.

Ингредиенты, полученные из винограда, активно применяются в различных косметических продуктах — от массажных масел и компрессов до высокотехнологичной уходовой косметики.

Средство против старения

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов, виноград заслуженно считается мощным средством против старения. Особое внимание уделяется полифенолу ресвератролу, который содержится в кожуре красных сортов.

Исследования подтверждают, что ресвератрол защищает кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовым излучением. Этот антиоксидант помогает уменьшить воспаление и повысить эластичность кожи.

Также виноград содержит целый комплекс питательных веществ, поддерживающих красоту кожи, в частности витамины C, A, K и группы B. Упомянутые витамины способствуют борьбе с клеточным старением, стимулируют выработку коллагена, стабилизируют эластин и ускоряют регенерацию клеток.

Осветляющее действие

Важный компонент винограда — винная кислота (природная альфа-гидроксикислота), которая при наружном применении обеспечивает мягкое осветляющее действие.

Неудивительно, что многие известные косметические бренды, такие как Caudalie и Korres, сделали ингредиенты, полученные из винограда и его лозы (экстракты, масла виноградных косточек, ресвератрол), центральным компонентом своих антивозрастных и уходовых линеек.

Именно поэтому сезон созревания винограда — идеальное время, чтобы добавить эту замечательную ягоду в свой рацион и косметический уход.

