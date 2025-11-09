Чому красиві люди їдять виноград — ось, в чому секрет

Виноград містить унікальний комплекс поживних речовин, який активно використовують у косметології для боротьби з ознаками старіння. Цю ягоду називають не лише улюбленим десертом, а й ефективним засобом у боротьбі за здорову та осяйну шкіру.

Сертифіковані фахівці у сфері дієтології та косметології зазначають, що виноград багатий на поживні речовини та клітковину, а також має широкий спектр переваг для організму людини: знижує тиск та холестерин, підтримує травлення та поліпшує когнітивні функції. Водночас менш відомим є його винятковий вплив на шкіру, пише журнал Vogue.

Інгредієнти, одержані з винограду, активно застосовуються у різноманітних косметичних продуктах — від масажних олій і компресів до високотехнологічної доглядової косметики.

Засіб проти старіння

Завдяки високому вмісту антиоксидантів, вітамінів і мінералів, виноград заслужено вважається потужним засобом проти старіння. Особлива увага приділяється поліфенолу ресвератролу, який міститься у шкірці червоних сортів.

Дослідження підтверджують, що ресвератрол захищає шкіру від ушкоджень, спричинених вільними радикалами та ультрафіолетовим випромінюванням. Цей антиоксидант допомагає зменшити запалення та підвищити еластичність шкіри.

Також виноград містить цілий комплекс поживних речовин, що підтримують красу шкіри, зокрема вітаміни C, A, K і групи B. Згадані вітаміни сприяють боротьбі з клітинним старінням, стимулюють вироблення колагену, стабілізують еластин і прискорюють регенерацію клітин.

Освітлювальна дія

Важливий компонент винограду — винна кислота (природна альфа-гідроксикислота), яка при зовнішньому застосуванні забезпечує м'яку освітлювальну дію.

Не дивно, що багато відомих косметичних брендів, як-от Caudalie та Korres, зробили інгредієнти, отримані з винограду та його лози (екстракти, олії виноградних кісточок, ресвератрол), центральним складником своїх антивікових та доглядових лінійок.

Саме тому сезон дозрівання винограду — ідеальний час, щоб додати цю чудову ягоду у свій раціон і косметичний догляд.

