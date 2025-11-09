Підтримайте нас RU
Чому красиві люди їдять виноград — ось, в чому секрет

Збір винограду
Виноград допомагає зберегти красу шкіри, кажуть експерти | Фото: Pixels

Виноград містить унікальний комплекс поживних речовин, який активно використовують у косметології для боротьби з ознаками старіння. Цю ягоду називають не лише улюбленим десертом, а й ефективним засобом у боротьбі за здорову та осяйну шкіру.

Сертифіковані фахівці у сфері дієтології та косметології зазначають, що виноград багатий на поживні речовини та клітковину, а також має широкий спектр переваг для організму людини: знижує тиск та холестерин, підтримує травлення та поліпшує когнітивні функції. Водночас менш відомим є його винятковий вплив на шкіру, пише журнал Vogue.

Інгредієнти, одержані з винограду, активно застосовуються у різноманітних косметичних продуктах — від масажних олій і компресів до високотехнологічної доглядової косметики.

Засіб проти старіння

Завдяки високому вмісту антиоксидантів, вітамінів і мінералів, виноград заслужено вважається потужним засобом проти старіння. Особлива увага приділяється поліфенолу ресвератролу, який міститься у шкірці червоних сортів.

Дослідження підтверджують, що ресвератрол захищає шкіру від ушкоджень, спричинених вільними радикалами та ультрафіолетовим випромінюванням. Цей антиоксидант допомагає зменшити запалення та підвищити еластичність шкіри.

Виноград, в чому користь
Виноград має чимало корисних властивостей
Фото: Pixels

Також виноград містить цілий комплекс поживних речовин, що підтримують красу шкіри, зокрема вітаміни C, A, K і групи B. Згадані вітаміни сприяють боротьбі з клітинним старінням, стимулюють вироблення колагену, стабілізують еластин і прискорюють регенерацію клітин.

Освітлювальна дія

Важливий компонент винограду — винна кислота (природна альфа-гідроксикислота), яка при зовнішньому застосуванні забезпечує м'яку освітлювальну дію.

Не дивно, що багато відомих косметичних брендів, як-от Caudalie та Korres, зробили інгредієнти, отримані з винограду та його лози (екстракти, олії виноградних кісточок, ресвератрол), центральним складником своїх антивікових та доглядових лінійок.

Саме тому сезон дозрівання винограду — ідеальний час, щоб додати цю чудову ягоду у свій раціон і косметичний догляд.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.