Разгромил собственную семью: принц Гарри жалеет о переезде в США, — СМИ

На этой неделе стало известно, что Меган Маркл вернулась в студию, снимаясь в голливудском фильме, пока Гарри был в Канаде, занимаясь тем, что любит больше всего — общаясь с солдатами.

Прежде чем они сбежали в США в 2020 году, покойная королева Елизавета II хотела, чтобы они тесно сотрудничали с Содружеством. Об этом пишет The Sun.

Принц Гарри следует указаниям бабушки

Теперь, кажется, Гарри принимает Содружество и выполняет работу, которую задумала для него его бабушка.

Артур Эдвардс, британский фотограф, который специализируется на британской королевской семье, отметил: "И, должен сказать, у него это очень хорошо получается. Я помню, как премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс отказался от визита принцессы Анны и настаивал, чтобы вместо этого посетил Гарри".

А на ужине в Торонто для военной благотворительной организации True Patriot Love Foundation Гарри с нежностью рассказывал о своей встрече с канадскими ветеранами Второй мировой войны и о том, как гражданские лица должны заботиться о тех, кто служил.

"Итак, наконец, после пяти лет споров, живут ли герцог и герцогиня Сассекские более счастливой, более довольной жизнью, занимаясь тем, что у них хорошо получается, что может проложить путь к возвращению в королевскую семью?" — задался вопросом Эдвардс.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Вернется ли Гарри

Люди, которые следят за монаршей семьей и драмой между ними, часто размышляют: "Вернется ли когда-нибудь принц Гарри?". Этот вопрос реже задают в отношении Меган.

Но события этой недели дают надежду, что после "стольких ошибок и откровенных катастроф", как говорит Эдвардс, мы наконец увидим конец потрясений, которые пришлось пережить королевской семье за последние годы.

Возможно, проявление королем своей стальной стойкости, лишив своего брата Эндрю титулов и дома, подчеркнуло послание о том, что Гарри и Меган должны опомниться.

"Пара должна сделать все возможное, чтобы заживить раны, которые они сами нанесли", — говорит фотограф.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Гарри сожалеет о содеянном

Гарри, безусловно, пытается восстановить связь с публикой, которая до сих пор считает его своим одиннадцатым любимым членом королевской семьи, несмотря на все проблемы, которые он вызвал, согласно новому опросу YouGov.

"Я думаю, что он наконец жалеет о том, что сделал", — говорит Эдвардс.

И он отказался от всего, чтобы жить в роскоши в Калифорнии. Цена, которую он заплатил за такую жизнь, возможно, наконец-то начинает до него доходить.

То, что он сделал — разгромил собственную семью, чтобы жить так, как хотела пара, — оказалось дорогим.

Меган пробовала много разных проектов — варила варенье, готовила и изготавливала изысканные вещи, транслировала с чужой кухни. Но ничего из этого не сработало.

Меган Маркл Фото: Getty Images

