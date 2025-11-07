Розгромив власну родину: принц Гаррі шкодує про переїзд до США, — ЗМІ

Цього тижня стало відомо, що Меган Маркл повернулася до студії, знімаючись у голлівудському фільмі, поки Гаррі був у Канаді, займаючись тим, що любить найбільше — спілкуючись із солдатами.

Перш ніж вони втекли до США у 2020 році, покійна королева Єлизавета ІІ хотіла, щоб вони тісно співпрацювали зі Співдружністю. Про це пише The Sun.

Принц Гаррі дотримується вказівок бабусі

Тепер, здається, Гаррі приймає Співдружність і виконує роботу, яку задумала для нього його бабуся.

Артур Едвардс, британський фотограф, який спеціалізується на британській королівській родині, зазначив: "І, мушу сказати, у нього це дуже добре виходить. Я пам'ятаю, як прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс відмовився від візиту принцеси Анни та наполягав, щоб замість цього відвідав Гаррі".

А на вечері в Торонто для військової благодійної організації True Patriot Love Foundation Гаррі з ніжністю розповідав про свою зустріч з канадськими ветеранами Другої світової війни та про те, як цивільні особи повинні піклуватися про тих, хто служив.

"Тож, нарешті, після п'яти років суперечок, чи герцог і герцогиня Сассекські живуть щасливішим, більш задоволеним життям, займаючись тим, що в них добре виходить, що може прокласти шлях до повернення до королівської родини?" — задався питанням Едвардс.

Чи повернеться Гаррі

Люди, які стежать за монаршою родиною та драмою між ними, часто міркують: "Чи повернеться колись принц Гаррі?". Це питання рідше ставлять щодо Меган.

Але події цього тижня дають надію, що після "стількох помилок і відвертих катастроф", як каже Едвардс, ми нарешті побачимо кінець потрясінь, які довелося пережити королівській родині за останні роки.

Можливо, прояв королем своєї сталевої стійкості, позбавивши свого брата Ендрю титулів і дому, підкреслив послання про те, що Гаррі та Меган повинні схаменутися.

"Пара повинна зробити все можливе, щоб загоїти рани, які вони самі завдали", — каже фотограф.

Гаррі шкодує про скоєне

Гаррі, безумовно, намагається відновити зв'язок з публікою, яка досі вважає його своїм одинадцятим улюбленим членом королівської родини, незважаючи на всі проблеми, які він спричинив, згідно з новим опитуванням YouGov.

"Я думаю, що він нарешті шкодує про те, що зробив", — каже Едвардс.

І він відмовився від усього, щоб жити в розкоші в Каліфорнії. Ціна, яку він заплатив за таке життя, можливо, нарешті починає до нього доходити.

Те, що він зробив — розгромив власну родину, щоб жити так, як хотіла пара, — виявилося дорогим.

Меган пробувала багато різних проєктів — варила варення, готувала та виготовляла вишукані речі, транслювала з чужої кухні. Але нічого з цього не спрацювало.

