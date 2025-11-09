В лидерах Оливия: 20 самых популярных имен детей в 2025 году
Приближаясь к концу 2025 года, команда BabyCenter оглядывается на тенденции имен для детей, которые определили этот год. Сайт опубликовал свой ежегодный отчет, в котором разобрался с любимыми именами среди родителей.
Уже пятый год подряд Оливия является первым выбором для девочек. Имена Амелия, София, Эмма, Изабелла и Шарлотта также остались на следующих местах с некоторым перераспределением по сравнению с 2024 годом, тогда как Ава и Луна были полностью вытеснены из топ-10 Элианой и Авророй. Что касается мальчиков, Ной прочно держится на первом месте третий год подряд. Фактически, полный топ-5 не изменился с 2024 года, а Лиам, Оливер, Элайджа и Матео завершают список. Далее Леви и Лукас поменялись местами, и Лука вытеснил Лео, чтобы снова присоединиться к топ-10 после падения в прошлом году. Об этом пишет Huff Post.
Самые популярные имена детей
Команда BabyCenter также определила еще несколько интересных тенденций, кроме 10 самых популярных, — например имена, которые впервые появились в рейтинге Топ-100. Сиенна, Каталина, Элоиза, Джунипер, Малахи, Али, Эмерсин, Оаклинн и Келани впервые присоединились к списку в 2025 году.
"Я была очень удивлена, увидев, сколько имен для девочек появилось в топ-100 в этом году", — сказала изданию Ребекка Волберг, специалист по тенденциям детских имен в BabyCenter.
"Обычно изменения в топ-100 происходят медленно и постепенно, поэтому интересно, что в этом году семь имен впервые появились в топ-100. Это признак того, что родители как никогда охотно экспериментируют с новыми и разными именами, особенно для девочек", — добавила она.
Список BabyCenter отражает данные о более 350 000 детей, рожденных между 4 ноября 2024 года и 5 ноября 2025 года, у родителей, которые прислали свои имена через веб-сайт и/или приложение.
Топ-10 имен девочек:
- Оливия;
- Амелия;
- София;
- Эмма;
- Изабелла;
- Шарлотта;
- Элиана;
- Элли;
- Аврора;
- Мия.
Топ-10 имен мальчиков:
- Ной;
- Лиам;
- Оливер;
- Элайджа;
- Матео;
- Леви;
- Лукас;
- Эзра;
- Ашер;
- Лука.
