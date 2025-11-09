В лидерах Оливия: 20 самых популярных имен детей в 2025 году

Приближаясь к концу 2025 года, команда BabyCenter оглядывается на тенденции имен для детей, которые определили этот год. Сайт опубликовал свой ежегодный отчет, в котором разобрался с любимыми именами среди родителей.

Уже пятый год подряд Оливия является первым выбором для девочек. Имена Амелия, София, Эмма, Изабелла и Шарлотта также остались на следующих местах с некоторым перераспределением по сравнению с 2024 годом, тогда как Ава и Луна были полностью вытеснены из топ-10 Элианой и Авророй. Что касается мальчиков, Ной прочно держится на первом месте третий год подряд. Фактически, полный топ-5 не изменился с 2024 года, а Лиам, Оливер, Элайджа и Матео завершают список. Далее Леви и Лукас поменялись местами, и Лука вытеснил Лео, чтобы снова присоединиться к топ-10 после падения в прошлом году. Об этом пишет Huff Post.

Самые популярные имена детей

Команда BabyCenter также определила еще несколько интересных тенденций, кроме 10 самых популярных, — например имена, которые впервые появились в рейтинге Топ-100. Сиенна, Каталина, Элоиза, Джунипер, Малахи, Али, Эмерсин, Оаклинн и Келани впервые присоединились к списку в 2025 году.

"Я была очень удивлена, увидев, сколько имен для девочек появилось в топ-100 в этом году", — сказала изданию Ребекка Волберг, специалист по тенденциям детских имен в BabyCenter.

"Обычно изменения в топ-100 происходят медленно и постепенно, поэтому интересно, что в этом году семь имен впервые появились в топ-100. Это признак того, что родители как никогда охотно экспериментируют с новыми и разными именами, особенно для девочек", — добавила она.

Список BabyCenter отражает данные о более 350 000 детей, рожденных между 4 ноября 2024 года и 5 ноября 2025 года, у родителей, которые прислали свои имена через веб-сайт и/или приложение.

Топ-10 имен девочек:

Оливия;

Амелия;

София;

Эмма;

Изабелла;

Шарлотта;

Элиана;

Элли;

Аврора;

Мия.

Топ-10 имен мальчиков:

Ной;

Лиам;

Оливер;

Элайджа;

Матео;

Леви;

Лукас;

Эзра;

Ашер;

Лука.

