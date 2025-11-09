У лідерах Олівія: 20 найпопулярніших імен дітей у 2025 році
Наближаючись до кінця 2025 року, команда BabyCenter озирається на тенденції імен для дітей, які визначили цей рік. Вебсайт опублікував свій щорічний звіт, у якому розібрався з улюбленими іменами серед батьків.
Уже п'ятий рік поспіль Олівія є першим вибором для дівчаток. Імена Амелія, Софія, Емма, Ізабелла та Шарлотта також залишилися на наступних місцях з деяким перерозподілом порівняно з 2024 роком, тоді як Ава та Луна були повністю витіснені з топ-10 Еліаною та Авророю. Що стосується хлопчиків, Ной міцно тримається на першому місці третій рік поспіль. Фактично, повна топ-5 не змінилася з 2024 року, а Ліам, Олівер, Елайджа та Матео завершують список. Далі Леві та Лукас помінялися місцями, і Лука витіснив Лео, щоб знову приєднатися до топ-10 після падіння минулого року. Про це пише Huff Post.
Найпопулярніші імена дітей
Команда BabyCenter також визначила ще кілька цікавих тенденцій, окрім 10 найпопулярніших, — як-от імена, які вперше з’явилися в рейтингу Топ-100. Сієнна, Каталіна, Елоїза, Джуніпер, Малахі, Алі, Емерсін, Оаклінн та Келані вперше приєдналися до списку у 2025 році.
"Я була дуже здивована, побачивши, скільки імен для дівчаток з’явилося в топ-100 цього року", — сказала виданню Ребека Волберг, спеціалістка з тенденцій дитячих імен у BabyCenter.
"Зазвичай зміни в топ-100 відбуваються повільно та поступово, тому цікаво, що цього року сім імен вперше з’явилися в топ-100. Це ознака того, що батьки як ніколи охоче експериментують з новими та різними іменами, особливо для дівчаток", — додала вона.
Список BabyCenter відображає дані про понад 350 000 дітей, народжених між 4 листопада 2024 року та 5 листопада 2025 року, у батьків, які надіслали свої імена через вебсайт та/або додаток.
Топ-10 імен дівчаток:
- Олівія;
- Амелія;
- Софія;
- Емма;
- Ізабелла;
- Шарлотта;
- Еліана;
- Еллі;
- Аврора;
- Мія.
Топ-10 імен хлопчиків:
- Ной;
- Ліам;
- Олівер;
- Елайджа;
- Матео;
- Леві;
- Лукас;
- Езра;
- Ашер;
- Лука.
