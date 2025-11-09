У лідерах Олівія: 20 найпопулярніших імен дітей у 2025 році

Наближаючись до кінця 2025 року, команда BabyCenter озирається на тенденції імен для дітей, які визначили цей рік. Вебсайт опублікував свій щорічний звіт, у якому розібрався з улюбленими іменами серед батьків.

Уже п'ятий рік поспіль Олівія є першим вибором для дівчаток. Імена Амелія, Софія, Емма, Ізабелла та Шарлотта також залишилися на наступних місцях з деяким перерозподілом порівняно з 2024 роком, тоді як Ава та Луна були повністю витіснені з топ-10 Еліаною та Авророю. Що стосується хлопчиків, Ной міцно тримається на першому місці третій рік поспіль. Фактично, повна топ-5 не змінилася з 2024 року, а Ліам, Олівер, Елайджа та Матео завершують список. Далі Леві та Лукас помінялися місцями, і Лука витіснив Лео, щоб знову приєднатися до топ-10 після падіння минулого року. Про це пише Huff Post.

Найпопулярніші імена дітей

Команда BabyCenter також визначила ще кілька цікавих тенденцій, окрім 10 найпопулярніших, — як-от імена, які вперше з’явилися в рейтингу Топ-100. Сієнна, Каталіна, Елоїза, Джуніпер, Малахі, Алі, Емерсін, Оаклінн та Келані вперше приєдналися до списку у 2025 році.

Відео дня

"Я була дуже здивована, побачивши, скільки імен для дівчаток з’явилося в топ-100 цього року", — сказала виданню Ребека Волберг, спеціалістка з тенденцій дитячих імен у BabyCenter.

"Зазвичай зміни в топ-100 відбуваються повільно та поступово, тому цікаво, що цього року сім імен вперше з’явилися в топ-100. Це ознака того, що батьки як ніколи охоче експериментують з новими та різними іменами, особливо для дівчаток", — додала вона.

Список BabyCenter відображає дані про понад 350 000 дітей, народжених між 4 листопада 2024 року та 5 листопада 2025 року, у батьків, які надіслали свої імена через вебсайт та/або додаток.

Топ-10 імен дівчаток:

Олівія;

Амелія;

Софія;

Емма;

Ізабелла;

Шарлотта;

Еліана;

Еллі;

Аврора;

Мія.

Топ-10 імен хлопчиків:

Ной;

Ліам;

Олівер;

Елайджа;

Матео;

Леві;

Лукас;

Езра;

Ашер;

Лука.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У 2025 році в Україні серед жіночих імен абсолютним лідером стала Софія — це ім’я стало найпопулярнішим практично в усіх областях країни.

Мешканка США заявила, що батьки чоловіка називають імена її двох доньок "огидними".

Крім того, Японія обмежила можливість давати дітям незвичайні імена.