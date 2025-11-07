Этих 6 предметов не должно быть в вашей квартире — вот почему

Британские клинеры поделились шестью вещами, которые они никогда не использовали бы в собственных домах. За годы работы они видели множество интерьеров и тестировали все возможные средства и хитрости для уборки.

По словам уборщиков, известных в TikTok под ником @thesparkleduo3, эти предметы не только непрактичны, но и могут создавать дополнительные проблемы с гигиеной и запахом. Об этом клинеры рассказали в соцсети.

Какие предметы не стоит держать в жилище

Первыми в списке — коврики возле унитаза, которые обычно продаются в ванных наборах. Эксперты уверяют: такой аксессуар быстро впитывает неприятные запахи и становится источником бактерий.

"От них всегда пахнет мочой, как бы часто вы не стирали", — объяснили уборщики.

Далее в черном списке - мебель с матовым покрытием. Хотя она выглядит стильно, на таких поверхностях остаются заметные пятна от пальцев и жирные разводы, которые трудно вытереть.

Третье табу - подвесные блоки для унитаза. Несмотря на обещания производителей о "чистоте и свежести", на самом деле они накапливают грязь и остатки воды, из-за чего образуются пятна и неприятный налет.

Еще одна вещь, которую эксперты советуют обойти стороной, — силиконовая щетка для унитаза. Они признают, что ее легче дезинфицировать, чем обычную пластиковую, однако чистит она гораздо хуже: "Она просто не справляется со своей задачей".

Также уборщики не советуют ставить маленькие урны возле унитаза. Они быстро покрываются пылью и выглядят неопрятно, особенно во влажных помещениях.

И наконец — матовые черные раковины. Несмотря на эффектный вид, уход за ними превращается в ежедневную борьбу: каждая капля воды оставляет след, а оттереть пятна почти невозможно.

