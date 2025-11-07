Цих 6 предметів не має бути у вашій квартирі — ось чому

Британські клінери поділилися шістьма речами, які вони ніколи не використали б у власних оселях. За роки роботи вони бачили безліч інтер’єрів і тестували всі можливі засоби та хитрощі для прибирання.

За словами прибиральників, відомих у TikTok під ніком @thesparkleduo3, ці предмети не лише непрактичні, а й можуть створювати додаткові проблеми з гігієною та запахом. Про це клінери розповіли в соцмережі.

Які предмети не варто тримати в житлі

Першими у списку — килимки біля унітазу, які зазвичай продаються у ванних наборах. Експерти запевняють: такий аксесуар швидко вбирає неприємні запахи й стає джерелом бактерій.

"Від них завжди тхне сечею, як би часто ви не прали", — пояснили прибиральники.

Далі у чорному списку — меблі з матовим покриттям. Хоча вони виглядають стильно, на таких поверхнях залишаються помітні плями від пальців і жирні розводи, які важко витерти.

Третє табу — підвісні блоки для унітазу. Попри обіцянки виробників про "чистоту й свіжість", насправді вони накопичують бруд і залишки води, через що утворюються плями та неприємний наліт.

Ще одна річ, яку експерти радять оминути, — силіконова щітка для унітазу. Вони визнають, що її легше дезінфікувати, ніж звичайну пластикову, однак чистить вона набагато гірше: "Вона просто не справляється зі своїм завданням".

Також прибиральники не радять ставити маленькі смітники біля унітазу. Вони швидко покриваються пилом і виглядають неохайно, особливо у вологих приміщеннях.

І нарешті — матові чорні раковини. Попри ефектний вигляд, догляд за ними перетворюється на щоденну боротьбу: кожна крапля води залишає слід, а відтерти плями майже неможливо.

