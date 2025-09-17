Один трюк допоможе вберегти будинок від цвілі: що потрібно зробити

З приходом осінніх холодів ми часто стикаємося з проблемою вогкості та плісняви в будинках. Щоб допомогти запобігти її появі, експертка з прибирання Ненсі Емері поділилася п'ятьма простими, але ефективними порадами.

Пліснява — поширена проблема, що особливо загострюється в холодну пору року. Тепле вологе повітря від приготування їжі чи душу взаємодіє з холодними поверхнями стін і вікон, утворюючи конденсат. Це ідеальне середовище для розвитку плісняви. Однак, за словами експертки з прибирання Ненсі Емері, її можна уникнути, якщо підтримувати належну вентиляцію і сухість у помешканні.

Як захистити свій дім від плісняви

"Цвілі можна запобігти, якщо будинки мають міцну конструкцію і добре провітрюються", — переконана фахівчиня.

Впускайте світло і свіже повітря. Темні та вологі приміщення — ідеальне середовище для розмноження плісняви. Емері радить щодня відчиняти штори та жалюзі.

"Відкриті штори протягом дня дозволять природному світлу заповнити ваш будинок, допомагаючи підтримувати поверхні сухими. Поєднайте це з відкриванням всіх дверей і вікон на 10–15 хвилин щоранку, щоб свіже повітря могло провітрити весь будинок", — радить вона.

Витирайте вологі поверхні. Після душу обов'язково витирайте краплі води зі скла і дзеркал. Цей простий крок може зменшити вологість у ванній кімнаті на 75%, значно знижуючи ризик утворення плісняви.

Регулярно прибирайте. Кухні, ванні кімнати та підвали найбільш схильні до підвищеної вологості. Регулярне прибирання цих зон допомагає зберегти їх сухими. Особливу увагу слід приділяти тріщинам і щілинам.

Важлива температура

Підтримуйте температуру. Опалення також відіграє ключову роль у боротьбі з пліснявою. Ненсі Емері радить підтримувати температуру в будинку не нижче 18 °C.

"Завдяки цій пораді ваші стіни та поверхні будуть занадто теплими, щоб на них могла закріпитися волога", — пояснює жінка.

Контролюйте вологу в повітрі. Під час готування або прийняття душу завжди зачиняйте двері, щоб волога не поширювалася по всьому будинку. Вмикайте витяжні вентилятори та відчиняйте вікна, щоб забезпечити ефективну циркуляцію повітря.

Інші лайфхаки

