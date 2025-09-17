Один трюк поможет уберечь дом от плесени: что нужно сделать

С приходом осенних холодов мы часто сталкиваемся с проблемой сырости и плесени в домах. Чтобы помочь предотвратить ее появление, эксперт по уборке Нэнси Эмери поделилась пятью простыми, но эффективными советами.

Плесень — распространенная проблема, особенно обостряющаяся в холодное время года. Теплый влажный воздух от приготовления пищи или душа взаимодействует с холодными поверхностями стен и окон, образуя конденсат. Это идеальная среда для развития плесени. Однако, по словам эксперта по уборке Нэнси Эмери, ее можно избежать, если поддерживать надлежащую вентиляцию и сухость в помещении.

Как защитить свой дом от плесени и грибка

"Плесень можно предотвратить, если дома имеют прочную конструкцию и хорошо проветриваются", — убеждена специалист.

Впускайте свет и свежий воздух. Темные и влажные помещения — идеальная среда для размножения плесени. Эмери советует ежедневно открывать шторы и жалюзи.

"Открытые шторы в течение дня позволят естественному свету заполнить ваш дом, помогая поддерживать поверхности сухими. Совместите это с открыванием всех дверей и окон на 10-15 минут каждое утро, чтобы свежий воздух мог проветрить весь дом", — советует она.

Вытирайте влажные поверхности. После душа обязательно вытирайте капли воды со стекол и зеркал. Этот простой шаг может уменьшить влажность в ванной комнате на 75%, значительно снижая риск образования плесени.

Регулярно убирайте. Кухни, ванные комнаты и подвалы наиболее подвержены повышенной влажности. Регулярная уборка этих зон помогает сохранить их сухими. Особое внимание следует уделять трещинам и щелям.

Важна температура

Поддерживайте температуру. Отопление также играет ключевую роль в борьбе с плесенью. Нэнси Эмери советует поддерживать температуру в доме не ниже 18 °C.

"Благодаря этому совету ваши стены и поверхности будут слишком теплыми, чтобы на них могла закрепиться влага", — объясняет женщина.

Контролируйте влагу в воздухе. Во время готовки или принятия душа всегда закрывайте двери, чтобы влага не распространялась по всему дому. Включайте вытяжные вентиляторы и открывайте окна, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздуха.

Другие лайфхаки

