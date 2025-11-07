"Не здоровая цена": украинка показала, сколько стоит беременность в 2025 году (видео)

Украинская блогерша Анастасия рассказала, во сколько денег ей обходится беременность в 2025 году. Она не учитывала цены на гендер-пати, будущие роды и вещи для малыша.

В Instagram блогерша призналась, что взяла максимальный пакет ведения беременности в одном из столичных роддомов. Когда женщине стало плохо, лечение в стационаре входило в ту стоимость.

Блогерша рассказала, сколько стоит беременность в 2025 году

Сколько стоит беременность в 2025 году

"Сколько стоит быть беременной в 2025 году? Здесь расскажу именно о расходах на беременность, потому что о родах и о вещах ребенка, например, я расскажу в другом видео. Когда я увидела две полосочки на тесте, я сразу побежала сделать УЗИ и сдать анализы. Это было не дорого. Где-то 2000 гривен. Конечно, я стала на учет. С 10-й недели. Буквально сразу. Выбрала я для этого клинику "Лелека", — рассказала блогерша.

По ее словам, максимальный пакет стоит 88 тысяч гривен. В эту стоимость входят все необходимые анализы, снимки, УЗИ и тому подобное.

Відео дня

"Цена очень оправдана, как по мне", — говорит Анастасия.

На 32-й неделе блогерша легла в больницу, потому что у нее болела почка. Она лежала в стационаре "Лелеки", поэтому это входило в стоимость пакета. Пара доплатила только за то, что муж ночевал вместе с ней. Это обошлось в 4000 гривен.

Витамины, таблетки, чулки от варикоза и т.д. — это стоило где-то 10 000 грн.

"У нас было гендер-пати. Но здесь я даже считать не буду, потому что я считаю, что это отдельная история. Просто хочу подчеркнуть, что оно было. Там мы потратили, конечно, целое состояние", — признается будущая мама.

Беременные фотосессии — около 20 000 грн.

"Впереди у меня роды, которые также стоят достаточно много. Также вещи, коляски, кроватки", — говорит блогерша.

В целом "стоимость" такой беременности достигла 120-130 тысяч гривен.

Реакция людей

В комментариях пользователи сети поддержали будущую маму и ее желание комфортной беременности. Были и те, кто считает такие суммы неоправданными:

"Это она заплатила за спокойную беременность все делать в одном городе и ни за что не переживать. Если кошелек позволяет такой сервис, то почему нет?".

"Отстаньте от нее. Лягушки. Ей так хорошо и комфортно и это главное".

"Класс, если есть деньги, почему бы и нет. Беременность надо проходить с комфортом".

"У каждого свои понятия "дорого" и все зависит от достатка. Для меня, например, много. Но для кого-то это мелочи. Поэтому просто будьте счастливы и здоровы".

"Все понимаю, кроме 89000 за ведение беременности пакетом. Что-то вообще не здоровая цена".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

25-летняя Кира Казинс обманула семью, друзей и возлюбленного, заставив их поверить, что она беременна.

В сети ходят слухи о возможной беременности жены ведущего "Холостяка" Григория Решетника. Звездная семья уже воспитывает троих сыновей.

Кроме того, украинка по имени Марина вспомнила, сколько стоили продукты питания в 2019 году. Базовый набор можно было приобрести всего за 100 гривен.