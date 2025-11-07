"Не здорова ціна": українка показала, скільки коштує вагітність у 2025 році (відео)

Українська блогерка Анастасія розповіла, у скільки грошей їй обходиться вагітність у 2025 році. Вона не враховувала ціни на гендер-паті, майбутні пологи та речі для малюка.

В Instagram блогерка зізналася, що взяла максимальний пакет ведення вагітності в одному зі столичних пологових. Коли жінці стало зле, лікування в стаціонарі входило в ту вартість.

Блогерка розповіла, скільки коштує вагітність у 2025 році

Скільки коштує вагітність у 2025 році

"Скільки коштує бути вагітною у 2025 році? Тут розповім саме про витрати на вагітність, бо про пологи та про речі дитини, наприклад, я розповім в іншому відео. Коли я побачила дві полосочки на тесті, я одразу побігла зробити УЗД і здати аналізи. Це було не дорого. Десь 2000 гривень. Звичайно, я стала на облік. З 10-го тижня. Буквально одразу. Обрала я для цього клініку "Лелека", — розповіла блогерка.

За її словами, максимальний пакет коштує 88 тисяч гривень. У цю вартість входять усі необхідні аналізи, знімки, УЗД тощо.

Відео дня

"Ціна дуже виправдана, як на мене", — каже Анастасія.

На 32-му тижні блогерка лягла в лікарню, бо в неї боліла нирка. Вона лежала в стаціонарі "Лелеки", тому це входило у вартість пакету. Пара доплатила лише за те, що чоловік ночував разом з нею. Це обійшлося в 4000 гривень.

Вітаміни, таблетки, панчохи від варикозу тощо — це коштувало десь 10 000 грн.

"У нас було гендер-паті. Але тут я навіть рахувати не буду, тому що я вважаю, що це окрема історія. Просто хочу наголосити на тому, що воно було. Там ми витратили, звісно, цілий статок", — зізнається майбутня мама.

Вагітні фотосесії — близько 20 000 грн.

"Попереду в мене пологи, які також коштують достатньо багато. Також речі, коляски, ліжечка", — каже блогерка.

Загалом "вартість" такої вагітності сягла 120-130 тисяч гривень.

Реакція людей

У коментарях користувачі мережі підтримали майбутню маму та її бажання комфортної вагітності. Були й ті, хто вважає такі суми невиправданими:

"Це вона заплатила за спокійну вагітність все робити в одному місті ні за що не переживати. Якщо гаманець дозволяє такий сервіс, то чому ні?".

"Відстаньте від неї. Жаби. Їй так добре і комфортно і це головне".

"Клас, якщо є гроші, чому б і ні. Вагітність треба проходити з комфортом".

"У кожного свої поняття "дорого" і все залежить від достатку. Для мене, наприклад, багато. Але для когось це дрібниці. Тому просто будьте щасливі і здорові".

"Все розумію, окрім 89000 за ведення вагітності пакетом. Щось взагалі не здорова ціна".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

25-річна Кіра Казінс обдурила родину, друзів і коханого, змусивши їх повірити, що вона вагітна.

У мережі ширяться чутки про можливу вагітність дружини ведучого "Холостяка" Григорія Решетніка. Зіркова родина вже виховує трьох синів.

Крім того, українка на імʼя Марина пригадала, скільки коштували продукти харчування у 2019 році. Базовий набір можна було придбати всього за 100 гривень.