"Не здорова ціна": українка показала, скільки коштує вагітність у 2025 році (відео)
Українська блогерка Анастасія розповіла, у скільки грошей їй обходиться вагітність у 2025 році. Вона не враховувала ціни на гендер-паті, майбутні пологи та речі для малюка.
В Instagram блогерка зізналася, що взяла максимальний пакет ведення вагітності в одному зі столичних пологових. Коли жінці стало зле, лікування в стаціонарі входило в ту вартість.
Скільки коштує вагітність у 2025 році
"Скільки коштує бути вагітною у 2025 році? Тут розповім саме про витрати на вагітність, бо про пологи та про речі дитини, наприклад, я розповім в іншому відео. Коли я побачила дві полосочки на тесті, я одразу побігла зробити УЗД і здати аналізи. Це було не дорого. Десь 2000 гривень. Звичайно, я стала на облік. З 10-го тижня. Буквально одразу. Обрала я для цього клініку "Лелека", — розповіла блогерка.
За її словами, максимальний пакет коштує 88 тисяч гривень. У цю вартість входять усі необхідні аналізи, знімки, УЗД тощо.
"Ціна дуже виправдана, як на мене", — каже Анастасія.
На 32-му тижні блогерка лягла в лікарню, бо в неї боліла нирка. Вона лежала в стаціонарі "Лелеки", тому це входило у вартість пакету. Пара доплатила лише за те, що чоловік ночував разом з нею. Це обійшлося в 4000 гривень.
Вітаміни, таблетки, панчохи від варикозу тощо — це коштувало десь 10 000 грн.
"У нас було гендер-паті. Але тут я навіть рахувати не буду, тому що я вважаю, що це окрема історія. Просто хочу наголосити на тому, що воно було. Там ми витратили, звісно, цілий статок", — зізнається майбутня мама.
Вагітні фотосесії — близько 20 000 грн.
"Попереду в мене пологи, які також коштують достатньо багато. Також речі, коляски, ліжечка", — каже блогерка.
Загалом "вартість" такої вагітності сягла 120-130 тисяч гривень.
Реакція людей
У коментарях користувачі мережі підтримали майбутню маму та її бажання комфортної вагітності. Були й ті, хто вважає такі суми невиправданими:
- "Це вона заплатила за спокійну вагітність все робити в одному місті ні за що не переживати. Якщо гаманець дозволяє такий сервіс, то чому ні?".
- "Відстаньте від неї. Жаби. Їй так добре і комфортно і це головне".
- "Клас, якщо є гроші, чому б і ні. Вагітність треба проходити з комфортом".
- "У кожного свої поняття "дорого" і все залежить від достатку. Для мене, наприклад, багато. Але для когось це дрібниці. Тому просто будьте щасливі і здорові".
- "Все розумію, окрім 89000 за ведення вагітності пакетом. Щось взагалі не здорова ціна".
