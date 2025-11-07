"Ты — мое все": Тоня Матвиенко показала свою дочь, которая на 17 лет младше ее (фото)

Певица Тоня Матвиенко трогательно поздравила свою старшую дочь Ульяну с днем рождения. 6 ноября девушке исполнилось 27 лет.

Артистка опубликовала нежное фото именинницы и обратилась к ней с теплыми словами. Фотографию певица распространила в stories в Instagram.

"Сегодня твои 27 — и я благодарю Бога за каждый день, с тех пор как ты пришла в этот мир. Спасибо за твой свет, за твое сердце, за то, что ты — моя. Люблю тебя до бесконечности, до дрожи, до слез. Ты — мое все", — написала 44-летняя Тоня.

На фото, которое Тоня опубликовала, ее дочь Ульяна стоит у водоема среди камыша, одетая в серый худи. Девушка задумчиво смотрит вдаль, а ветер развевает ее волосы. На фоне — яркое небо с белыми облаками, что добавляет кадру спокойствия и тепла.

Тоня Матвиенко поздравила свою дочь с 27-летием Фото: Instagram

Дети Тони Матвиенко

У Тони Матвиенко — две дочери от разных отношений: старшая Ульяна и младшая Нина. Между сестрами — примерно 18 лет разницы.

Ульяна появилась на свет, когда Тоне было всего 17 — еще во время учебы в школе. Девушка решила не продолжать мамино музыкальное дело и выбрала режиссуру. Сегодня она работает ассистенткой режиссера на съемочных площадках.

Кроме работы в кино, Ульяна развивает собственное дело — занимается кейтерингом для выездных мероприятий и ведет свой YouTube-канал. Уже несколько лет она живет отдельно со своим парнем, арендуя квартиру.

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за певца Арсена Мирзояна. Супруги воспитывают общую дочь Нину.

