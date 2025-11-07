"Ти – моє все": Тоня Матвієнко показала свою дочку, яка на 17 років молодша від неї (фото)

Співачка Тоня Матвієнко зворушливо привітала свою старшу доньку Уляну з днем народження. 6 листопада дівчині виповнилося 27 років.

Артистка опублікувала ніжне фото іменинниці та звернулася до неї з теплими словами. Світлину співачка поширила в stories в Instagram.

"Сьогодні твої 27 — і я дякую Богу за кожен день, відколи ти прийшла у цей світ. Дякую за твоє світло, за твоє серце, за те, що ти — моя. Люблю тебе до безмежжя, до тремтіння, до сліз. Ти — моє все", — написала 44-річна Тоня.

На фото, яке Тоня опублікувала, її донька Уляна стоїть біля водойми серед очерету, вдягнена у сірий худі. Дівчина замислено дивиться вдалечінь, а вітер розвіває її волосся. На тлі — яскраве небо з білими хмарами, що додає кадру спокою та тепла.

Тоня Матвієнко привітала свою дочку з 27-річчям Фото: Instagram

Діти Тоні Матвієнко

У Тоні Матвієнко — дві доньки від різних стосунків: старша Уляна та молодша Ніна. Між сестрами — приблизно 18 років різниці.

Уляна з’явилася на світ, коли Тоні було лише 17 — ще під час навчання в школі. Дівчина вирішила не продовжувати мамину музичну справу й обрала режисуру. Сьогодні вона працює асистенткою режисера на знімальних майданчиках.

Окрім роботи в кіно, Уляна розвиває власну справу — займається кейтерингом для виїзних заходів і веде свій YouTube-канал. Уже кілька років вона живе окремо зі своїм хлопцем, орендуючи квартиру.

У 2017 році Тоня Матвієнко вийшла заміж за співака Арсена Мірзояна. Подружжя виховує спільну доньку Ніну.

