Безлимитные напитки и подушка: украинка показала, что дают в экономклассе одной из крупнейших авиакомпаний (видео)

Украинский блогер Богдана Кондратенко поделилась в соцсетях видео о своем опыте перелета с авиакомпанией Emirates. Она летела экономклассом, однако сервис поразил даже ее, несмотря на скромный тариф.

По словам Богданы, самолет был очень большой, а возле каждого пассажира ждали наушники, подушка в чехле и мягкий плед. На персональном экране можно было не только смотреть фильмы — которых было множество — но и наблюдать за взлетом самолета. Об этом девушка рассказала в ролике в Instagram.

"Напитки — безлимитные и бесплатные, даже алкоголь. На обед нам подали горячие равиоли, салат, булочку, чипсы, масло, сыр и пудинг на десерт", — рассказала блогерша.

В туалетах, по ее словам, были парфюмированный крем для рук, женские прокладки, бумажные полотенца и салфетки для лица. Через несколько часов полета пассажирам раздали мороженое, а после пересадки — еще один обед с рыбой, рисом и брокколи.

Відео дня

Кондратенко также показала, что всем пассажирам раздавали косметички с ушными затычками, носками, маской для сна и зубным набором. В конце полета стюардессы принесли влажные полотенца, чтобы можно было освежиться, не вставая с места.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер Боу Браун из США ростом 215 см рассказал, как случайная пассажирка в самолете предложила ему поменяться местами, превратив мучительный пятичасовой полет в комфортное путешествие. История доброты быстро стала вирусной и растрогала пользователей сети.

Эксперты назвали часть самолета, в которой хуже всего лететь.

Кроме того, путешественница из США по имени Алекс удивилась, когда узнала, что для ее "рейса" из аэропорта Филадельфии предназначался вовсе не самолет, а обычный автобус.