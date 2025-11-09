Безлімітні напої і подушка: українка показала, що дають в економкласі однієї з найбільших авіакомпаній (відео)

Українська блогерка Богдана Кондратенко поділилася у соцмережах відео про свій досвід перельоту з авіакомпанією Emirates. Вона летіла економкласом, однак сервіс вразив навіть її, попри скромний тариф.

За словами Богдани, літак був дуже великий, а біля кожного пасажира чекали навушники, подушка в чохлі та м’який плед. На персональному екрані можна було не лише дивитися фільми — яких було безліч — а й спостерігати за злетом літака. Про це дівчина розповіла у ролику в Instagram.

"Напої — безлімітні й безкоштовні, навіть алкоголь. На обід нам подали гарячі равіолі, салат, булочку, чипси, масло, сир і пудинг на десерт", — розповіла блогерка.

У туалетах, за її словами, були парфумований крем для рук, жіночі прокладки, паперові рушники та серветки для обличчя. Через кілька годин польоту пасажирам роздали морозиво, а після пересадки — ще один обід із рибою, рисом і броколі.

Кондратенко також показала, що всім пасажирам роздавали косметички з вушними затичками, шкарпетками, маскою для сну та зубним набором. Наприкінці польоту стюардеси принесли вологі рушники, щоб можна було освіжитися, не встаючи з місця.

