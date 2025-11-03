Жінка забронювала місце на рейсі American Airlines: в аеропорту на неї чекав "літак на колесах"
Мандрівниця зі США на ім'я Алекс здивувалася, коли дізналася, що для її "рейсу" з аеропорту Філадельфії призначався зовсім не літак, а звичайний автобус.
У своєму відео в TikTok, яке набрало понад 2 мільйони переглядів, Алекс показала табло біля виходу на посадку, де значився номер рейсу і значок літака, але за дверима на неї чекав автобус.
Жінка розповіла, що бронювала квитки з Пенсільванії до Колорадо через American Airlines і не підозрювала, що частина маршруту пройде по землі.
"Точка зору: коли твій "рейс" American Airlines насправді автобус", — написала Алекс у підписі до ролика.
За її словами, на посадковому квитку також був зображений літак, що остаточно збило її з пантелику. Пізніше з'ясувалося, що автобус прямував із Філадельфії до Трентона (штат Нью-Джерсі), де на Алекс чекав справжній переліт.
Реакція соцмереж
Користувачі соцмереж не приховували здивування:
- "Проходити перевірку TSA заради автобуса — це просто безумство";
- "Якщо чесно, я б зажадав повернення грошей";
- "Автобус, який мріє стати літаком, — звучить як сюжет Pixar".
Пізніше Алекс пояснила, що летіла на весілля подруги і не звернула уваги на деталі маршруту, покладаючись на зручне бронювання через Google Flights.
Як виявилося, American Airlines співпрацює з компанією Landline, яка організовує автобусні маршрути між аеропортами Філадельфії, Нью-Джерсі та Делавера. Ці поїздки офіційно інтегровані в систему авіаперельотів і відображаються як рейси.
