Женщина забронировала место на рейсе American Airlines: в аэропорту ее ждал "самолет на колесах"
Путешественница из США по имени Алекс удивилась, когда узнала, что для ее "рейса" из аэропорта Филадельфии предназначался вовсе не самолет, а обычный автобус.
В своем видео в TikTok, набравшем более 2 миллионов просмотров, Алекс показала табло у выхода на посадку, где значился номер рейса и значок самолета, но за дверью ее ждал автобус.
Женщина рассказала, что бронировала билеты из Пенсильвании в Колорадо через American Airlines и не подозревала, что часть маршрута пройдет по земле.
"Точка зрения: когда твой "рейс" American Airlines на самом деле автобус", — написала Алекс в подписи к ролику.
По ее словам, на посадочном билете также был изображен самолет, что окончательно сбило ее с толку. Позже выяснилось, что автобус следовал из Филадельфии в Трентон (штат Нью-Джерси), где Алекс ожидал настоящий перелет.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей не скрывали удивления:
- "Проходить проверку TSA ради автобуса — это просто безумие";
- "Если честно, я бы потребовал возврат денег";
- "Автобус, который мечтает стать самолетом, — звучит как сюжет Pixar".
Позже Алекс объяснила, что летела на свадьбу подруги и не обратила внимания на детали маршрута, полагаясь на удобное бронирование через Google Flights.
Как оказалось, American Airlines сотрудничает с компанией Landline, которая организует автобусные маршруты между аэропортами Филадельфии, Нью-Джерси и Делавэра. Эти поездки официально интегрированы в систему авиаперелетов и отображаются как рейсы.
