Женщина забронировала место на рейсе American Airlines: в аэропорту ее ждал "самолет на колесах"

Путешественница из США по имени Алекс удивилась, когда узнала, что для ее "рейса" из аэропорта Филадельфии предназначался вовсе не самолет, а обычный автобус.

В своем видео в TikTok, набравшем более 2 миллионов просмотров, Алекс показала табло у выхода на посадку, где значился номер рейса и значок самолета, но за дверью ее ждал автобус.

Женщина рассказала, что бронировала билеты из Пенсильвании в Колорадо через American Airlines и не подозревала, что часть маршрута пройдет по земле.

"Точка зрения: когда твой "рейс" American Airlines на самом деле автобус", — написала Алекс в подписи к ролику.

По ее словам, на посадочном билете также был изображен самолет, что окончательно сбило ее с толку. Позже выяснилось, что автобус следовал из Филадельфии в Трентон (штат Нью-Джерси), где Алекс ожидал настоящий перелет.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей не скрывали удивления:

"Проходить проверку TSA ради автобуса — это просто безумие";

"Если честно, я бы потребовал возврат денег";

"Автобус, который мечтает стать самолетом, — звучит как сюжет Pixar".

Позже Алекс объяснила, что летела на свадьбу подруги и не обратила внимания на детали маршрута, полагаясь на удобное бронирование через Google Flights.

Как оказалось, American Airlines сотрудничает с компанией Landline, которая организует автобусные маршруты между аэропортами Филадельфии, Нью-Джерси и Делавэра. Эти поездки официально интегрированы в систему авиаперелетов и отображаются как рейсы.

