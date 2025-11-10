"Мы в шоке немного": известная блогерша похвасталась строительством собственного дома в Ивано-Франковске (фото)

Известная украинская блогерша Саша Бо (Александра Тарнавская) поделилась с подписчиками радостной новостью — вместе с мужем она строит собственный дом в Ивано-Франковске. По ее словам, путь к этой мечте длился почти два года.

История началась с поисков участка. Сначала супруги приобрели землю в другой части города, однако впоследствии поняли, что это "не их история". Через несколько месяцев они наткнулись на участок с уже возведенным монолитным каркасом — и, по словам блогера, сразу почувствовали, что это судьба. Об этом Саша Бо рассказала в Instagram.

"Платон говорит: "Санек, смотри. Он до сих пор продается..." А я ответила: "Платон, это судьба и он должен быть наш". На следующий день мы его купили", — вспоминает она.

Саша Бо с мужем приобрела участок под строительство Фото: Instagram

Блогер призналась, что давно мечтала о собственном доме, в котором будет "много детей, собак, большой сад и пространство для каждого". За год супруги сделали проект, подвели коммуникации, упорядочили документы, возвели стены и накрыли крышу.

"Приезжать на стройку с двумя стаканчиками кофе и наслаждаться плодами нашей любви и труда — я так и представляла это", — написала Александра.

Она также добавила с юмором: "Пожелайте нам больше сил и денег, потому что мы в шоке немного".

