"Ми в шоці трохи": відома блогерка похвалилася будівництвом власного будинку в Івано-Франківську (фото)

Відома українська блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) поділилася з підписниками радісною новиною — разом із чоловіком вона будує власний будинок у Івано-Франківську. За її словами, шлях до цієї мрії тривав майже два роки.

Історія почалася з пошуків ділянки. Спочатку подружжя придбало землю в іншій частині міста, однак згодом зрозуміло, що це "не їхня історія". Через кілька місяців вони натрапили на ділянку з уже зведеним монолітним каркасом — і, за словами блогерки, одразу відчули, що це доля. Про це Саша Бо розповіла в Instagram.

"Платон каже: "Саньок, дивись. Він досі продається…" А я відповіла: "Платон, це доля і він має бути наш". Наступного дня ми його купили", — згадує вона.

Саша Бо з чоловіком придбала ділянку під будівництво Фото: Instagram

Блогерка зізналася, що давно мріяла про власний дім, у якому буде "багато дітей, собак, великий сад і простір для кожного". За рік подружжя зробило проєкт, підвело комунікації, впорядкувало документи, звело стіни та накрило дах.

"Приїжджати на будову з двома стаканчиками кави і насолоджуватись плодами нашої любові та праці — я так і уявляла це", — написала Олександра.

Вона також додала з гумором: "Побажайте нам більше сил та грошей, бо ми в шоці трохи".

