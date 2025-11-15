Жизнь, как в кино: какие города назвали лучшими на планете (фото)

Столица Великобритании снова возглавила рейтинг "Лучшие города 2026", который ежегодно составляют аналитики. Лондон опередил более 270 мегаполисов мира, получив самые высокие оценки за привлекательность, экономический потенциал и комфорт жизни.

В исследовании указано, что Лондон удерживает первое место уже одиннадцатый год подряд, занимая позицию лидера в трех из 34 подкатегорий — в частности, в сферах процветания, привлекательности и удобства для жизни, пишет Resonance Consultancy.

"Волшебная сила Лондона продолжает привлекать международную аудиторию — от студентов и предпринимателей до туристов и крупных корпораций", — отмечают авторы рейтинга.

Аналитики отметили восстановление города после пандемии: только в 2024 году иностранные туристы потратили в Лондоне почти 22 миллиарда долларов, что обеспечило британской столице третье место в мире по расходам путешественников, опередив Нью-Йорк и Дубай. Кроме того, лондонские аэропорты возглавили рейтинг 100 лучших в мире.

Лондон опередил более 270 мегаполисов мира Фото: Unsplash

Спрос на элитную недвижимость в городе растет — особенно среди американцев, которые ищут стабильности на фоне политических изменений в США. В то же время инфраструктура британской столицы активно развивается: открытие новых участков линии Elizabeth значительно улучшило транспортное сообщение, а зеленая зона Camden Highline, открытие которой запланировано на 2027 год, станет еще одним символом обновления городского пространства.

"Лондон — город постоянного обновления. В 2025 году мы запустили 10-летний план развития столицы и привлекли почти 10 миллиардов фунтов инвестиций в нашу экономику впечатлений", — отметила генеральный директор London & Partners Лора Ситрон.

10 лучших городов мира 2026 года по версии Resonance Consultancy

1. Лондон (Великобритания)

2. Нью-Йорк (США)

3. Париж (Франция)

4. Токио (Япония)

5. Мадрид (Испания)

6. Сингапур

7. Рим (Италия)

8. Дубай (ОАЭ)

9. Берлин (Германия)

10. Барселона (Испания)

