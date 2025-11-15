Життя, як у кіно: які міста назвали найкращими на планеті (фото)
Столиця Великої Британії знову очолила рейтинг "Найкращі міста 2026", який щороку складають аналітики. Лондон випередив понад 270 мегаполісів світу, отримавши найвищі оцінки за привабливість, економічний потенціал і комфорт життя.
У дослідженні зазначено, що Лондон утримує перше місце вже одинадцятий рік поспіль, посідаючи позицію лідера у трьох із 34 підкатегорій — зокрема, у сферах процвітання, привабливості та зручності для життя, пише Resonance Consultancy.
"Чарівна сила Лондона продовжує приваблювати міжнародну аудиторію – від студентів і підприємців до туристів і великих корпорацій", — зазначають автори рейтингу.
Аналітики відзначили відновлення міста після пандемії: лише у 2024 році іноземні туристи витратили в Лондоні майже 22 мільярди доларів, що забезпечило британській столиці третє місце у світі за витратами мандрівників, випередивши Нью-Йорк і Дубай. Крім того, лондонські аеропорти очолили рейтинг 100 найкращих у світі.
Попит на елітну нерухомість у місті зростає — особливо серед американців, які шукають стабільності на тлі політичних змін у США. Водночас інфраструктура британської столиці активно розвивається: відкриття нових ділянок лінії Elizabeth значно покращило транспортне сполучення, а зелена зона Camden Highline, відкриття якої заплановано на 2027 рік, стане ще одним символом оновлення міського простору.
"Лондон – місто постійного оновлення. У 2025 році ми запустили 10-річний план розвитку столиці та залучили майже 10 мільярдів фунтів інвестицій у нашу економіку вражень", – наголосила генеральна директорка London & Partners Лора Сітрон.
10 найкращих міст світу 2026 року за версією Resonance Consultancy
1. Лондон (Велика Британія)
2. Нью-Йорк (США)
3. Париж (Франція)
4. Токіо (Японія)
5. Мадрид (Іспанія)
6. Сінгапур
7. Рим (Італія)
8. Дубай (ОАЕ)
9. Берлін (Німеччина)
10. Барселона (Іспанія)
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Країни з найкращим та найгіршим рівнем життя: на якому місці Україна.
- Фінляндія восьмий рік поспіль очолила список найщасливіших країн світу.
Крім того, Фокус розповідав про 6 речей, які люди роблять інакше в Фінляндії. Психологи пояснюють: секрет фінського щастя — не в розкоші чи постійній ейфорії, а в спокої, довірі та повазі до власних почуттів.