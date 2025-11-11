"У меня серьезные нюансы": известной певице будут делать срочную операцию (фото)

Украинская певица MamaRika нуждается в срочной операции. Некоторые концерты из-за этого отменены, однако артистка не планирует отходить от публичной жизни надолго.

Об этом призналась сама звезда в Instagram. У нее возникли проблемы с женским здоровьем, которые нужно решать хирургическим путем.

MamaRika нужна операция

"Как вы знаете, у меня сейчас немного ухудшились моменты по здоровью. Говорю как есть, по женски. У меня серьезные нюансы. Я проигнорировала эти симптомы, когда неделю назад меня уже конкретно сорвало. Вы писали: "Отдохни-отдохни". Конечно, я не отдохнула, продолжила ездить дальше на концерты и довела себя до крайности. Мне в срочном порядке делают операцию", — призналась MamaRika.

Из-за медицинского вмешательства артистка вынуждена перенести концерты в четырех городах: Шпола, Мироновка, Бобринец и Светловодск. Новые даты объявят в ближайшее время, а приобретенные билеты остаются действительными.

MamaRika рассказала о проблемах со здоровьем Фото: Instagram

В частности, MamaRika планирует возвращаться к концертной жизни уже в ближайшее время.

"Мне очень жаль, я хотела встретиться, но сейчас я должна уделить время себе. Операция несложная, поэтому планирую через неделю быть уже огурчиком. Не волнуйтесь", — написала звезда сцены.

MamaRika будут делать операцию Фото: Instagram

