"У мене серйозні нюанси": відомій співачці робитимуть термінову операцію (фото)

Українська співачка MamaRika потребує термінової операції. Деякі концерти через це скасовані, проте артистка не планує відходити від публічного життя надовго.

Про це зізналася сама зірка в Instagram. У неї виникли проблеми з жіночим здоров'ям, які потрібно вирішувати хірургічним шляхом.

MamaRika потрібна операція

"Як ви знаєте, у мене зараз трішки погіршились моменти по здоров'ю. Кажу як є, по жіночому. У мене серйозні нюанси. Я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно зірвало. Ви писали: "Відпочинь-відпочинь". Звичайно, я не відпочила, продовжила їздити далі на концерти і довела себе до крайнощів. Мені в терміновому порядку роблять операцію", — зізналася MamaRika.

Через медичне втручання артистка змушена перенести концерти у чотирьох містах: Шпола, Миронівка, Бобринець і Світловодськ. Нові дати оголосять найближчим часом, а придбані квитки залишаються дійсними.

MamaRika розповіла про проблеми зі здоровʼям Фото: Instagram

Зокрема, MamaRika планує повертатися до концертного життя вже найближчим часом.

"Мені дуже шкода, я хотіла зустрітися, але зараз я повинна приділити час собі. Операція нескладна, тому планую за тиждень бути вже огурчиком. Не хвилюйтесь", — написала зірка сцени.

MamaRika робитимуть операцію Фото: Instagram

