Райану Гослингу — 45. Что произошло с лицом главного красавца Голливуда (фото, видео)

Сегодня, 12 ноября, известному канадскому актеру Райану Гослингу, который играл и в боевиках, и в "Барби", исполняется 45 лет. Он начал экранную карьеру в совсем юном возрасте.

Фокус рассказывает, что известно о его семье, фильмографии и изменениях во внешности за последние годы.

Райан вырос в семье со средним достатком: мама — Донна, секретарша и учительница, отец — Томас, работник бумажной фабрики. К тому же, родители развелись, когда Райану было 13 лет, и он жил с мамой и сестрой Мэнди.

С детства он любил кино и музыку, играл на гитаре, выступал на местных сценах.

Начало карьеры — "Микки Маус Клаб"

В 1993 году, когда ему было всего 12, Райан попал на шоу The Mickey Mouse Club вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой, Джастином Тимберлейком.

Впоследствии был ряд лент с его участием. Среди самых известных:

"Дневник памяти" (2004)

Романтическая драма, где он сыграл Ноа вместе с Рэйчел МакАдамс. Фильм стал культовым и сделал его звездой №1 в Голливуде.

Как менялся Райан Гослинг

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Мюзикл с Эммой Стоун. Гослинг сыграл джазового музыканта Себастьяна. Получил"Золотой глобус" и номинацию на"Оскар".

"Драйв" (2011)

Культовый нео-нуар о водителе-каскадере. Роль принесла ему статус "самого стильного антигероя десятилетия".

"Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Научная фантастика — продолжение легендарного фильма Ридли Скотта. Его игра отмечена критиками как "тонкая и философская".

"Барби" (2023)

Роль Кена, которая принесла ему волну популярности и самоироничный статус "культового актера нового поколения".

Райан Гослинг в роли Кена Фото: Скриншот

Семья и личная жизнь

Райан живет с актрисой Евой Мендес. Они познакомились на съемках фильма "Место под соснами" (2012).

У них две дочери:

Эсмеральда Гослинг , родилась в 2014 году.

, родилась в 2014 году. Амада Гослинг, родилась в 2016 году.

Пара чрезвычайно приватная — они не появляются вместе на публике, редко комментируют личную жизнь и не показывают детей в соцсетях. Райана вообще нет в Instagram. Аккаунт там ведет его жена, не касаясь темы семьи.

Райан Гослинг и Ева Мендес в фильме "Место под соснами" Фото: instagram.com/evamendes

Музыка

Интересно, что Гослинг, известный своей скромностью, спокойствием и самоиронией, играет на гитаре, фортепиано, поет. Вместе с другом Заком Шилдсом создал инди-группу Dead Man's Bones. В 2009 году выпустили одноименный альбом в стиле "готический фолк".

А его исполнение песни I'm Just Ken в "Барби" стало мемным после выхода фильма.

Райан Гослинг поет I'm Just Ken

Изменения в лице

В сети пользователи заметили, что лицо Гослинга стало "полнее" и "пухлее" в области щек/скул по сравнению с более ранними годами. Есть предположение, что он — как многие другие знаменитости — мог воспользоваться филлерами (инъекциями для заполнения) или другими процедурами омоложения в зоне средней части лица.

Гослинг не подтверждал публично пластической операции на лице или значительной трансформации.

Он продолжает активно работать, меняться как актер (роли требуют разного образа) — это может влиять на внешность. Например, грим, освещение, прическа — все это меняет облик.

