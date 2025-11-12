Раяну Гослінгу — 45. Що сталося з обличчям головного красеня Голлівуду (фото, відео)

Сьогодні, 12 листопада, відомому канадському актору Раяну Гослінгу, який грав і в бойовиках, і в "Барбі", виповнюється 45 років. Він почав екранну карʼєру в зовсім юному віці.

Фокус розповідає, що відомо про його родину, фільмографію та зміни в зовнішності за останні роки.

Раян виріс у родині з середнім достатком: мама — Донна, секретарка та вчителька, батько — Томас, працівник паперової фабрики. До того ж, батьки розлучилися, коли Раяну було 13 років, і він жив із мамою та сестрою Менді.

Змалечку він любив кіно й музику, грав на гітарі, виступав на місцевих сценах.

Початок кар’єри — "Міккі Маус Клаб"

У 1993 році, коли йому було лише 12, Раян потрапив на шоу The Mickey Mouse Club разом з Брітні Спірс, Крістіною Агілерою, Джастіном Тімберлейком.

Згодом була низка стрічок з його участю. Серед найвідоміших:

"Щоденник памʼяті" (2004)

Романтична драма, де він зіграв Ноа разом з Рейчел МакАдамс. Фільм став культовим і зробив його зіркою №1 у Голлівуді.

Як змінювався Раян Гослінг

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Мюзикл із Еммою Стоун. Гослінг зіграв джазового музиканта Себастіана. Отримав "Золотий глобус" і номінацію на "Оскар".

"Драйв" (2011)

Культовий нео-нуар про водія-каскадера. Роль принесла йому статус "найстильнішого антигероя десятиліття".

"Той, хто біжить по лезу 2049" (2017)

Наукова фантастика — продовження легендарного фільму Рідлі Скотта. Його гра відзначена критиками як "тонка та філософська".

"Барбі" (2023)

Роль Кена, яка принесла йому хвилю популярності й самоіронічний статус "культового актора нового покоління".

Раян Гослінг у ролі Кена Фото: Скриншот

Родина та особисте життя

Раян живе з акторкою Євою Мендес. Вони познайомилися на зйомках фільму "Місце під соснами" (2012).

У них дві доньки:

Есмеральда Гослінг , народилася у 2014 році.

, народилася у 2014 році. Амада Гослінг, народилася у 2016 році.

Пара надзвичайно приватна — вони не з’являються разом на публіці, рідко коментують особисте життя та не показують дітей у соцмережах. Раяна взагалі немає в Instagram. Акаунт там веде його дружина, не торкаючись теми родини.

Раян Гослінг та Єва Мендес у фільмі "Місце під соснами" Фото: instagram.com/evamendes

Музика

Цікаво, що Гослінг, відомий своєю скромністю, спокоєм і самоіронією, грає на гітарі, фортепіано, співає. Разом із другом Заком Шилдсом створив інді-гурт Dead Man’s Bones. У 2009 році випустили однойменний альбом у стилі "готичний фолк".

А його виконання пісні I'm Just Ken у "Барбі" стало мемним після виходу фільму.

Раян Гослінг співає I'm Just Ken

Зміни в обличчі

У мережі користувачі помітили, що обличчя Гослінга стало "повнішим" та "пухкішим" в області щік/скул порівняно з ранішими роками. Є припущення, що він — як багато інших знаменитостей — міг скористатися філерами (ін’єкціями для заповнення) або іншими процедурами омолодження в зоні середньої частини обличчя.

Гослінг НЕ підтверджував публічно пластичної операції на обличчі чи значної трансформації.

Він продовжує активно працювати, змінюватися як актор (ролі вимагають різного образу) — це може впливати на зовнішність. Наприклад, грим, освітлення, зачіска — усе це змінює вигляд.

