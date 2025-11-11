3 ошибки испортили отпуск: честный рассказ мамы о путешествии с малышом (фото)

Путешествие с младенцем в Европу звучит как идея с красивой открытки — пока не оказываешься посреди парижских улиц с плачущим ребенком и испорченными билетами на "Les Misérables". Американская мама поделилась опытом путешествия в Лондон и Париж, которое оказалось не сказкой, а уроком терпения и гибкости.

Хейли Джонсон призналась, что допустила три главные ошибки, которые усложнили путешествие, пишет Business Insider.

Путешествие с ребенком: что стоит знать

Первая ошибка — позволила другим спланировать маршрут, не учтя потребности ребенка.

"Я думала, что малыш будет спать на ходу, а мы сможем успевать на ужины и спектакли. Милая теория. Не сработала", — призналась женщина.

Из-за этого семья пропустила часть запланированных событий и вынуждена была искать тихие места для дневного сна.

Вторая ошибка - попытка сохранить домашний режим. По словам мамы, дети не признают расписаний, когда борются с джетлагом.

"Как только я отпустила контроль и начала действовать по обстоятельствам, все стало легче", — написала она.

Фото: Business Insider

И наконец, третья - слишком насыщенная программа. От музеев до круизов — каждый день был расписан, но младенец имел свои планы.

"Когда он уставал, на нас не действовала даже Мона Лиза", — шутит автор.

Несмотря на все трудности, женщина призналась, что не жалеет ни об одном моменте.

"Да, были истерики — его и мои. Но я бы не променяла круассаны на парижской улице с малышом на просмотр мультфильмов дома".

