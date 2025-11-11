3 помилки зіпсували відпустку: чесна розповідь мами про подорож із малюком (фото)

Подорож з немовлям до Європи звучить як ідея з красивої листівки — поки не опиняєшся посеред паризьких вулиць із дитиною, яка плаче, й зіпсованими квитками на "Les Misérables". Американська мама поділилася досвідом мандрівки до Лондона та Парижа, яка виявилася не казкою, а уроком терпіння й гнучкості.

Хейлі Джонсон зізналася, що допустила три головні помилки, які ускладнили подорож, пише Business Insider.

Подорож з дитиною: що варто знати

Перша помилка — дозволила іншим спланувати маршрут, не врахувавши потреби дитини.

"Я думала, що малюк буде спати на ходу, а ми зможемо встигати на вечері й вистави. Мила теорія. Не спрацювала", — зізналася жінка.

Через це сім’я пропустила частину запланованих подій і змушена була шукати тихі місця для денного сну.

Друга помилка — спроба зберегти домашній режим. За словами мами, діти не визнають розкладів, коли борються з джетлагом.

"Як тільки я відпустила контроль і почала діяти за обставинами, все стало легше", — написала вона.

Фото: Business Insider

І нарешті, третя — надто насичена програма. Від музеїв до круїзів — кожен день був розписаний, але немовля мало свої плани.

"Коли він втомлювався, на нас не діяла навіть Мона Ліза", — жартує авторка.

Попри всі труднощі, жінка зізналася, що не шкодує про жодну мить.

"Так, були істерики — його й мої. Але я б не проміняла круасани на паризькій вулиці з малюком на перегляд мультфільмів вдома".

