Это может испортить ваше путешествие: врач назвала 2 вещи, которые не стоит делать в самолете

Вы наконец добрались до самолета — и даже смогли запомнить номер своего места, не доставая телефон, чтобы перепроверить еще раз. Вы устраиваетесь для полета, думая о пункте назначения.

Для большинства людей это момент, когда они садятся поудобнее, расслабляются и наслаждаются своим полетом, как говорится. Но для врача скорой помощи доктора Аниты Патель есть несколько неотъемлемых вещей, о которых нужно позаботиться перед взлетом. Об этом пишет Huff Post.

Вот что врач скорой помощи никогда не сделал бы в самолете:

Использовать столик для подносов, не дезинфицировав его

Патель говорит, что она никогда не совершит ни одного полета, не продезинфицировав столики для подносов перед их использованием.

"Мы все видим в самолетах, что уборщики заходят, когда мы вылетаем, и имеют ограниченное время, поэтому протирание каждого столика просто не вписывается в эти временные ограничения", — говорит она.

"Буквально в ту же секунду, как я сажусь в самолет... я сразу протираю столики антибактериальными салфетками", — отметила врач.

Что потенциально может жить на этих столиках? Бактерии, вирусы и особенно желудочно-кишечные бактерии, отметила Патель.

"Рвота и диарея — это не то, с чего кто-то хочет начать путешествие", — сказала она, добавив, что многие вирусы могут жить на поверхностях "очень долго", а некоторые виды бактерий могут жить на столиках часами или намного дольше.

Одно небольшое исследование, проведенное Travelmath, показало, что столики с подносами являются местом с наибольшим количеством микробов в самолете или аэропорту, где почти вдвое больше бактерий, чем в следующем месте с наибольшим количеством микробов: фонтанчике с питьевой водой в аэропорту.

И Патель на этом не останавливается — она также сказала, что протрет любую поверхность, которую можно протереть, вокруг нее и ее семьи.

Обязательно обработайте столик в самолете Фото: Freepik

Забывать солнцезащитный крем

Кроме протирания участков, к которым вы прикасаетесь, Патель подчеркнула важность солнцезащитного крема, отметив, что многие люди не осознают, насколько сильны ультрафиолетовые лучи, когда вы находитесь гораздо выше в небе.

"Тот солнечный свет, который действительно приятен, когда вы находитесь в небе, также вреднее, чем когда мы на земле", — пояснила врач, отметив, что она рекомендует наносить солнцезащитный крем перед каждым полетом.

Солнцезащитные козырьки действительно обеспечивают определенную защиту от солнечных ожогов, но не совсем от ультрафиолетового излучения типа B, которое является причиной рака кожи и проблем со старением.

Наносите солнцезащитный крем перед полетом Фото: Freepik

Кроме этих советов, Патель подчеркнула важность ремней безопасности и сказала, что вы увидите ее и ее детей пристегнутыми каждый раз, когда они сидят в самолете, даже когда это не обязательно.

