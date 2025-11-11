Це може зіпсувати вашу подорож: лікарка назвала 2 речі, які не варто робити в літаку

Ви нарешті дісталися до літака — і навіть змогли запам'ятати номер свого місця, не дістаючи телефон, щоб перевірити ще раз. Ви влаштовуєтеся для польоту, думаючи про пункт призначення.

Для більшості людей це момент, коли вони сідають зручніше, розслабляються та насолоджуються своїм польотом, як то кажуть. Але для лікарки швидкої допомоги доктора Аніти Патель є кілька невід'ємних речей, про які потрібно подбати перед зльотом. Про це пише Huff Post.

Ось що лікар швидкої допомоги ніколи не зробив би в літаку:

Використовувати столик для підносів, не дезінфікувавши його

Патель каже, що вона ніколи не здійснить жодного польоту, не продезінфікувавши столики для підносів перед їх використанням.

"Ми всі бачимо в літаках, що прибиральники заходять, коли ми вилітаємо, і мають обмежений час, тому протирання кожного столика просто не вписується в ці часові обмеження", — каже вона.

Відео дня

"Буквально в ту ж секунду, як я сідаю в літак… я одразу протираю столики антибактеріальними серветками", — наголосила лікарка.

Що потенційно може жити на цих столиках? Бактерії, віруси та особливо шлунково-кишкові бактерії, зазначила Патель.

"Блювота та діарея — це не те, з чого хтось хоче розпочати подорож", — сказала вона, додавши, що багато вірусів можуть жити на поверхнях "дуже довго", а деякі види бактерій можуть жити на столиках годинами або набагато довше.

Одне невелике дослідження, проведене Travelmath, виявило, що столики з підносами є місцем з найбільшою кількістю мікробів у літаку чи аеропорту, де майже вдвічі більше бактерій, ніж у наступному місці з найбільшою кількістю мікробів: фонтанчику з питною водою в аеропорту.

І Патель на цьому не зупиняється — вона також сказала, що протре будь-яку поверхню, яку можна протерти, навколо неї та її родини.

Обовʼязково обробіть столик у літаку Фото: Freepik

Забувати сонцезахисний крем

Окрім протирання ділянок, до яких ви торкаєтеся, Патель наголосила на важливості сонцезахисного крему, зазначивши, що багато людей не усвідомлюють, наскільки сильними є ультрафіолетові промені, коли ви знаходитесь набагато вище в небі.

"Те сонячне світло, яке справді приємне, коли ви знаходитесь у небі, також шкідливіше, ніж коли ми на землі", — пояснила лікарка, зазначивши, що вона рекомендує наносити сонцезахисний крем перед кожним польотом.

Сонцезахисні козирки дійсно забезпечують певний захист від сонячних опіків, але не зовсім від ультрафіолетового випромінювання типу B, яке є причиною раку шкіри та проблем зі старінням.

Наносьте сонцезахисний крем перед польотом Фото: Freepik

Окрім цих порад, Патель наголосила на важливості ременів безпеки та сказала, що ви побачите її та її дітей пристебнутими щоразу, коли вони сидять у літаку, навіть коли це не обов’язково.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Ельза розповіла, як стюардеси впізнають туристів, які вперше подорожують літаком. Їх видає одна явна ознака — оплески після посадки.

Рейс авіакомпанії Delta Air Lines з Лос-Анджелеса до Солт-Лейк-Сіті довелося розвернути посеред польоту через "неприємний запах" на борту.

Також ми розповідали, як пасажири літака посварились через рюкзак, яким дитину били по голові.