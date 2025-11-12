Жена Олега Сенцова показала их сына: как выглядит 3-летний Демьян (фото)

Жена украинского режиссера и военнослужащего Олега Сенцова, глава Amnesty International Ukraine Вероника Вельч по случаю 3-го дня рождения их сына Демьяна показала свежие кадры ребенка.

В Facebook Вероника поделилась семейными фотографиями, на которых кудрявый и заметно подросший Демьян позирует вместе с мамой.

"Кудрявому гордых 3!" — написала Вельч, добавив локацию кадров Киев.

Вероника Вельч с сыном Фото: Facebook

Как известно, Демьян родился три года назад в США, но в возрасте 3 месяцев мама привезла его в Украину.

Сын Олега Сенцова Фото: Facebook

В комментариях к праздничному посту Демьяна начали поздравлять:

"Поздравляем с днем рождения. Пусть растет здоровым и счастливым!".

"Поздравляю! Пусть будет счастливым, крепким казаком! И побольше добрых и нежных моментов детства!".

"Господи! Как быстро летит время... Дай Бог вам здоровья, согласия и семейного счастья. Помню фото, как господин Олег нес по лестнице младенца. Держитесь. Все будет хорошо. У нас растет хорошее будущее. Спасибо".

Олег Сенцов: личная жизнь

В июле 2022 года украинский военный и режиссер женился на кандидате политических наук и директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч, которая родом из Ивано-Франковской области и училась в Черновцах. У пары в ноябре 2022 года родился сын Демьян.

А от первого союза с Аллой Сенцовой у мужчины есть двое детей — дочь Алина и сын Владислав. Также у режиссера есть дочь Эмма от Юлии Бабич.

Олег Сенцов и Вероника Вельч Фото: Facebook Oleg Sentsov

