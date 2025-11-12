Дружина Олега Сенцова показала їхнього сина: який вигляд має 3-річний Демʼян (фото)
Дружина українського режисера та військовослужбовця Олега Сенцова, очільниця Amnesty International Ukraine Вероніка Вельч з нагоди 3-го дня народження їхнього сина Дем'яна показала свіжі кадри дитини.
У Facebook Вероніка поділилася сімейними світлинами, на яких кучерявий та помітно підрослий Демʼян позує разом з мамою.
"Кучерявому гордих 3!" — написала Вельч, додавши локацію кадрів Київ.
Як відомо, Дем'ян народився три роки тому в США, але у віці 3 місяців мама привезла його в Україну.
У коментарях до святкового допису Демʼяна почали вітати:
- "Вітаємо з днем народження. Хай росте здоровим і щасливим!".
- "Вітаю! Хай буде щасливим, міцним козаком! І побільше добрих і ніжних моментів дитинства!".
- "Господи! Як швидко летить час... Дай Боже вам здоров'я злагоди та сімейного щастя. Пам'ятаю фото, як пан Олег ніс по сходам немовля. Тримайтесь. Усе буде добре.У нас росте гарне майбутнє. Дякую".
Олег Сенцов: особисте життя
У липні 2022 український військовий та режисер одружився з кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч, яка родом з Івано-Франківщини і навчалася в Чернівцях. У пари в листопаді 2022 року народився син Демʼян.
А від першого союзу з Аллою Сенцовою в чоловіка є двоє дітей — донька Аліна та син Владислав. Також у режисера є донька Емма від Юлії Бабич.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олег Сенцов прилетів на своє весілля у США прямо з передової.
- Дружина режисера показала їхнього підрослого сина Демʼяна.
Крім того, Олег Сенцов у свій 49-й день народження показався на відпочинку з родиною в Карпатах.