Мужчина встретил свою потерянную собаку через 3 года: история растрогала сеть (видео)
Собака Хорхе из Тбилиси, Грузия, воссоединился со своим владельцем Георгием Березиани после того, как за три года до того пропал без вести.
Хорхе исчез в 2015 году, и, несмотря на многочисленные поиски, Георгий не смог его найти. Он продолжал искать, раздавать флаеры и спрашивать людей по городу, видели ли они его собаку. Момент их встречи снова завирусился в сети в 2025 году.
Собака нашлась через три года
В 2018 году работники Тбилисского оперного театра заметили бродячую собаку с ушной биркой, на которой видно, что она была вакцинирована. Люди связались с Георгием, который подтвердил, что это был Хорхе. Их воссоединение привлекло внимание публики и стало душевным примером верности и длительной связи между людьми и их домашними любимцами.
Видео этой истории набрало в Instagram почти 55 миллионов просмотров.
Реакция людей
Пользователи сети умилились от трогательного момента встречи мужчины с его псом:
- "Представьте, что 3 года он не слышал свое имя".
- "Имейте в виду, что для Хорхе это показалось, будто 21 год".
- "Держу пари, Хорхе не сбежит в следующий раз. Это действительно мило".
- "Я люблю и ненавижу это видео, как будто очевидно оно счастливое, потому что они воссоединились, но я не могу выдержать думать о том, как долго они были разделены и как грустно, что они не были вместе".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Светлана Гордийчук посетила село Пиков на Виннитчине с населением менее двух тысяч человек. Там находились в свое время ряд украинских исторических деятелей.
- Украинец показал, сколько стоит уикенд в Буковеле в 2025 году.
Кроме того, маленькая собачка, которая исчезла из дома своей семьи в Миссисипи (США) около пяти лет назад, воссоединилась со своими хозяевами, появившись в городе во Флориде, расположенном в 836 км от дома.