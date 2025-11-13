Чоловік зустрів свого загубленого собаку через 3 роки: історія зворушила мережу (відео)

Собака Хорхе з Тбілісі, Грузія, возз'єднався зі своїм власником Георгієм Березіані після того, як за три роки до того зник безвісти.

Хорхе зник у 2015 році, і, незважаючи на численні пошуки, Георгій не зміг його знайти. Він продовжував шукати, роздавати флаєри та питати людей по місту, чи бачили вони його собаку. Момент їхньої зустрічі знову завірусився в мережі у 2025 році.

Собака знайшовся через три роки

У 2018 році працівники Тбіліського оперного театру помітили бродячого собаку з вушною біркою, на якій видно, що вона була вакцинована. Люди зв'язалися з Георгієм, який підтвердив, що це був Хорхе. Їх возз'єднання привернуло увагу публіки і стало душевним прикладом вірності та тривалого зв'язку між людьми та їхніми домашніми улюбленцями.

Відео цієї історії набрало в Instagram майже 55 мільйонів переглядів.

Реакція людей

Користувачі мережі розчулилися від зворушливого моменту зустрічі чоловіка з його псом:

"Уявіть, що 3 роки він не чув своє ім'я".

"Майте на увазі, що для Хорхе це здалося, ніби 21 рік".

"Закладаюся, Хорхе не втече наступного разу. Це дійсно мило".

"Я люблю і ненавиджу це відео, наче очевидно воно щасливе, тому що вони возз'єдналися, але я не можу витримати думати про те, як довго вони були розділені і як сумно, що вони не були разом".

