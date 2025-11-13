В США за $2,3 млн продают дом, где вырос Дональд Трамп: как он выглядит (фото)

В Нью-Йорке снова выставили на продажу дом, в котором родился президент США Дональд Трамп. Поместье расположено в районе Jamaica Estates в Квинсе.

Жилье построил отец политика, Фред Трамп, в 1940 году. Сам Дональд Трамп жил там с рождения — 14 июня 1946 года — до четырех лет, пишет Bild.

За последние десятилетия дом неоднократно менял владельцев. Перед выборами 2016 года инвестор Майкл Дэвис приобрел его за 1,39 млн долларов, а уже через год продал китайской покупательнице за 2,14 млн долларов.

Дом, где 4 года жил Трамп Фото: Bild

После нескольких лет упадка, когда, по словам соседей, во дворе поселилось около 30 уличных котов, недвижимость приобрел девелопер Томми Лин. Он провел полную реставрацию, сохранив исторический фасад и старинную печь, но оснастил дом современной техникой.

Дом детства Трампа в Нью-Йорке Фото: Bild

Теперь обновленный дом площадью 232 квадратных метра снова выставлен на продажу за 2,3 млн долларов (примерно 1,98 млн евро).

В этом доме жил Дональд Трамп Фото: Bild

