Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

В США за $2,3 млн продают дом, где вырос Дональд Трамп: как он выглядит (фото)

Продается дом где жил Дональд Трамп
Дом в США, в котором вырос президент Трамп | Фото: Bild

В Нью-Йорке снова выставили на продажу дом, в котором родился президент США Дональд Трамп. Поместье расположено в районе Jamaica Estates в Квинсе.

Жилье построил отец политика, Фред Трамп, в 1940 году. Сам Дональд Трамп жил там с рождения — 14 июня 1946 года — до четырех лет, пишет Bild.

За последние десятилетия дом неоднократно менял владельцев. Перед выборами 2016 года инвестор Майкл Дэвис приобрел его за 1,39 млн долларов, а уже через год продал китайской покупательнице за 2,14 млн долларов.

Дом где жил Трамп в детстве
Дом, где 4 года жил Трамп
Фото: Bild

После нескольких лет упадка, когда, по словам соседей, во дворе поселилось около 30 уличных котов, недвижимость приобрел девелопер Томми Лин. Он провел полную реставрацию, сохранив исторический фасад и старинную печь, но оснастил дом современной техникой.

Відео дня
Нью Йорк дом трампа
Дом детства Трампа в Нью-Йорке
Фото: Bild

Теперь обновленный дом площадью 232 квадратных метра снова выставлен на продажу за 2,3 млн долларов (примерно 1,98 млн евро).

Где жил Трамп в детстве
В этом доме жил Дональд Трамп
Фото: Bild

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в США продавали необычный дом на случай ядерного удара.