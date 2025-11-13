Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

У США за $2,3 млн продають будинок, де виріс Дональд Трамп: який вигляд він має (фото)

Продається будинок де жив Дональд Трамп
Будинок в США, в якому виріс президент Трамп | Фото: Bild

У Нью-Йорку знову виставили на продаж будинок, у якому народився президент США Дональд Трамп. Маєток розташований у районі Jamaica Estates у Квінзі.

Житло збудував батько політика, Фред Трамп, у 1940 році. Сам Дональд Трамп жив там від народження — 14 червня 1946 року — до чотирьох років, пише Bild.

За останні десятиліття будинок неодноразово змінював власників. Перед виборами 2016 року інвестор Майкл Девіс придбав його за 1,39 млн доларів, а вже через рік продав китайській покупчині за 2,14 млн доларів.

Будинок де жив Трамп в дитинстві
Будинок, де 4 роки жив Трамп
Фото: Bild

Після кількох років занепаду, коли, за словами сусідів, на подвір’ї оселилося близько 30 вуличних котів, нерухомість придбав девелопер Томмі Лін. Він провів повну реставрацію, зберігши історичний фасад і старовинну піч, але оснастив будинок сучасною технікою.

Відео дня
Нью Йорк будинок трампа
Будинок дитинства Трампа в Нью-Йорку
Фото: Bild

Тепер оновлена оселя площею 232 квадратні метри знову виставлена на продаж за 2,3 млн доларів (приблизно 1,98 млн євро).

Де жив Трамп у дитинстві
У цьому будинку жив Дональд Трамп
Фото: Bild

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у США продавали незвичайний будинок на випадок ядерного удару.