У США за $2,3 млн продають будинок, де виріс Дональд Трамп: який вигляд він має (фото)
У Нью-Йорку знову виставили на продаж будинок, у якому народився президент США Дональд Трамп. Маєток розташований у районі Jamaica Estates у Квінзі.
Житло збудував батько політика, Фред Трамп, у 1940 році. Сам Дональд Трамп жив там від народження — 14 червня 1946 року — до чотирьох років, пише Bild.
За останні десятиліття будинок неодноразово змінював власників. Перед виборами 2016 року інвестор Майкл Девіс придбав його за 1,39 млн доларів, а вже через рік продав китайській покупчині за 2,14 млн доларів.
Після кількох років занепаду, коли, за словами сусідів, на подвір’ї оселилося близько 30 вуличних котів, нерухомість придбав девелопер Томмі Лін. Він провів повну реставрацію, зберігши історичний фасад і старовинну піч, але оснастив будинок сучасною технікою.
Тепер оновлена оселя площею 232 квадратні метри знову виставлена на продаж за 2,3 млн доларів (приблизно 1,98 млн євро).
