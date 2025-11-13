У США за $2,3 млн продають будинок, де виріс Дональд Трамп: який вигляд він має (фото)

У Нью-Йорку знову виставили на продаж будинок, у якому народився президент США Дональд Трамп. Маєток розташований у районі Jamaica Estates у Квінзі.

Житло збудував батько політика, Фред Трамп, у 1940 році. Сам Дональд Трамп жив там від народження — 14 червня 1946 року — до чотирьох років, пише Bild.

За останні десятиліття будинок неодноразово змінював власників. Перед виборами 2016 року інвестор Майкл Девіс придбав його за 1,39 млн доларів, а вже через рік продав китайській покупчині за 2,14 млн доларів.

Будинок, де 4 роки жив Трамп Фото: Bild

Після кількох років занепаду, коли, за словами сусідів, на подвір’ї оселилося близько 30 вуличних котів, нерухомість придбав девелопер Томмі Лін. Він провів повну реставрацію, зберігши історичний фасад і старовинну піч, але оснастив будинок сучасною технікою.

Будинок дитинства Трампа в Нью-Йорку Фото: Bild

Тепер оновлена оселя площею 232 квадратні метри знову виставлена на продаж за 2,3 млн доларів (приблизно 1,98 млн євро).

У цьому будинку жив Дональд Трамп Фото: Bild

