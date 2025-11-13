"Если бы я знала об этом раньше, то никогда бы сюда не приехала": украинка раскритиковала популярное место в Европе

Украинка по имени Ирина поделилась отзывом от посещения популярной туристической локации в Хорватии. Она посетила Плитвицкие озера.

Видео из своего путешествия по солнечной Хорватии Ирина поделилась в Instagram.

Плитвицкие озера в Хорватии

"Если бы я знала об этом раньше, то никогда бы сюда не приехала. Это самое красивое место Хорватии, или Плитвицкие озера, за вход к которым мы заплатили по 40 евро с человека и 10 за парковку. Этот парк занесен в наследие ЮНЕСКО. На самом деле это просто огромная территория леса, по которой надо очень много пройти, чтобы встретить несколько красивых водопадов и голубых озер", — рассказала Ирина.

Она также показала длинную очередь на катер, в которой они отстояли несколько часов, чтобы переплыть озеро. К их удивлению, впоследствии снова пришлось много идти.

Відео дня

Плитвицкие озера в Хорватии Фото: Instagram

"Почему-то я уверена, что наши впечатления были бы другими, если бы мы приехали осенью, когда билет стоит 7 евро. Но за 40 ехать сюда не советую", — добавила автор видео.

Плитвицкие озера в Хорватии Фото: Instagram

Реакция людей

В комментариях украинцы в основном не согласились со словами Ирины и поделились своим опытом посещения Плитвицких озер:

"Не согласен, мне как туристу локация очень понравилась. Да, цена за вход этим летом стала завышенной. Но прогулочный маршрут, особенно для тех, кто любит ходить, это любовь, цвета воды летом в солнечную погоду нереально красивые, а еще шум водички, виды, открывающиеся с верхних озер на нижние. Хорошая локация".

"Замечательная локация. Гулять там супер и расстояния небольшие. Чтобы не попасть в очередь, не надо приезжать в высокий сезон".

"Ужас. Мы были 2 раза там. В июне и в сентябре. Ни разу не было очередей и людей адекватно. Нам очень понравилось".

"Попробуйте на Шацкие озера, или в Коростышевский карьер, там ходить не надо. Ну, реально, негативный отзыв о фантастическом месте лишь потому, что надо было немного ходить. Плитвицкие озера стоят того, чтобы там побывать! Кто планировал, не изменяйте своему желанию, потому что это фантастическое место на все 100%!".

Фото: Instagram Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Ирина раскрыла цены на отдых в Камбодже в 2025 году. За 50 долларов можно снять номер люкс у моря.

Украинка рассказала, что она увидела интересного в Праге, где буквально можно искупаться в пиве.

Кроме того, уже в следующем году на пути выйдет новый ночной поезд, который напрямую соединит швейцарский Базель со шведским городом Мальме.