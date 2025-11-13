"Якби я знала про це раніше, то ніколи б сюди не приїхала": українка розкритикувала популярне місце в Європі

Українка на імʼя Ірина поділилася відгуком від відвідин популярної туристичної локації в Хорватії. Вона відвідала Плітвіцькі озера.

Відео зі своєї подорожі сонячною Хорватією Ірина поділилася в Instagram.

Плітвіцькі озера в Хорватії

"Якби я знала про це раніше, то ніколи б сюди не приїхала. Це найгарніше місце Хорватії, або Плітвіцькі озера, за вхід до яких ми заплатили по 40 євро з людини і 10 за парковку. Цей парк занесений до спадщини ЮНЕСКО. Насправді це просто величезна територія лісу, по якій треба дуже багато пройти, щоб зустріти декілька гарних водоспадів і блакитних озер", — розповіла Ірина.

Вона також показала довгу чергу на катер, у якій вони відстояли кілька годин, щоб перепливти озеро. На їхнє здивування, згодом знову довелося багато йти.

Плітвіцькі озера в Хорватії Фото: Instagram

"Чомусь я впевнена, що наші враження були б іншими, якби ми приїхали восени, коли квиток коштує 7 євро. Але за 40 їхати сюди не раджу", — додала авторка відео.

Відео дня

Плітвіцькі озера в Хорватії Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях українці здебільшого не погодилися зі словами Ірини та поділилися своїм досвідом відвідування Плітвіцьких озер:

"Не погоджуюсь, мені як туристу локація дуже сподобалась. Так, ціна за вхід цього літа стала завищеною. Але прогулянковий маршрут, особливо для тих, хто любить ходити, це любов, кольори води влітку в сонячну погоду нереально гарні, а ще шум водички, краєвиди, що відкриваються з верхніх озер на нижні. Гарна локація".

"Чудова локація. Гуляти там супер і відстані невеликі. Щоб не потрапити в чергу, не треба приїжджати в високий сезон".

"Жах. Ми були 2 рази там. У червні та у вересні. Жодного разу не було черг і людей адекватно. Нам дуже сподобалося".

"Спробуйте на Шацькі озера, або в Коростишівський карʼєр, там ходити не треба. Ну, реально, негативний відгук про фантастичне місце лиш тому, що треба було трохи ходити. Плітвицькі озера вартують, щоб там побувати! Хто планував, не зраджуйте своєму бажанню, бо це фантастичне місце на всі 100%!".

Фото: Instagram Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Ірина розкрила ціни на відпочинок у Камбоджі у 2025 році. За 50 доларів можна зняти номер люкс біля моря.

Українка розповіла, що вона побачила цікавого в Празі, де буквально можна скупатися в пиві.

Крім того, уже наступного року на колії вийде новий нічний потяг, який напряму поєднає швейцарський Базель зі шведським містом Мальме.