"Никто не знал, что рядом мертвец": что происходит, если пассажир умирает во время полета

33-летняя стюардесса Барбара Бачилиери, которая работает в авиации уже 14 лет, рассказала, что на самом деле происходит, когда пассажир умирает во время полета. Уроженка Аргентины делится своим опытом и наблюдениями в соцсетях, в том числе и о редких, но возможных случаях смерти на борту.

"Смерть в полете — вещь не слишком распространенная, но такое бывает. Именно поэтому авиакомпании имеют специальную процедуру для таких ситуаций", — рассказала Барбара в интервью What's The Jam, передает Daily Mail.

Что делает экипаж самолета, если умер человек

По ее словам, экипаж проходит обучение, как действовать в подобных случаях с максимальным "достоинством".

Если стюардесса замечает, что пассажир не подает признаков жизни, она сообщает экипажу и капитану, проверяет жизненные показатели и начинает сердечно-легочную реанимацию. После этого на борту спрашивают, есть ли среди пассажиров врач.

"Помните, официально никто не умирает в самолете, потому что смерть может подтвердить только врач после приземления", — пояснила Барбара.

Если пассажир таки умирает, экипаж действует по одному из двух сценариев: капитан может совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту или продолжить полет, если ситуация контролируемая.

Тело умершего, по возможности, переносят на пустое место. Если свободных рядов нет, человека перемещают в незаметную часть самолета.

Случаи смерти в самолете

Барбара вспомнила, как однажды была свидетелем подобного случая:

"Стюардесса накрыла тело одеялом и надела маску для сна, чтобы пассажиры не заподозрили, что произошло. Большинство людей спали, и лишь несколько из нас поняли, что рядом умер человек".

В другом инциденте, на трансатлантическом рейсе, экипаж не имел свободных мест, поэтому тело временно разместили в камбузе — кухне бортпроводников.

"Моя коллега сидела рядом, прижимая ногой тело, чтобы оно не двигалось во время полета. Другие члены экипажа продолжали обслуживать пассажиров, потому что полет продолжался по расписанию", — вспоминает она.

Гробы в самолетах

Барбара добавила, что самолеты также имеют возможность перевозить гробы в грузовом отсеке.

"Часто вместе с багажом транспортируют тела людей, которых возвращают на родину. Иногда с ними летят родственники. Некоторые аэропорты, например Амстердам, имеют собственные морги для приема и подготовки тел к отправке", — пояснила стюардесса.

