"Ніхто не знав, що поруч мрець": що відбувається, якщо пасажир помирає під час польоту

33-річна стюардеса Барбара Бачилієрі, яка працює в авіації вже 14 років, розповіла, що насправді відбувається, коли пасажир помирає під час польоту. Уродженка Аргентини ділиться своїм досвідом і спостереженнями у соцмережах, зокрема й про рідкісні, але можливі випадки смерті на борту.

"Смерть у польоті — річ не надто поширена, але таке буває. Саме тому авіакомпанії мають спеціальну процедуру для таких ситуацій", — розповіла Барбара в інтерв’ю What’s The Jam, передає Daily Mail.

Що робить екіпаж літака, якщо померла людина

За її словами, екіпаж проходить навчання, як діяти в подібних випадках із максимальною "гідністю".

Якщо стюардеса помічає, що пасажир не подає ознак життя, вона повідомляє екіпаж і капітана, перевіряє життєві показники та починає серцево-легеневу реанімацію. Після цього на борту запитують, чи є серед пасажирів лікар.

"Пам’ятайте, офіційно ніхто не помирає у літаку, бо смерть може підтвердити лише лікар після приземлення", — пояснила Барбара.

Відео дня

Якщо пасажир таки помирає, екіпаж діє за одним із двох сценаріїв: капітан може зробити вимушену посадку в найближчому аеропорту або продовжити політ, якщо ситуація контрольована.

Тіло померлого, за можливості, переносять на порожнє місце. Якщо вільних рядів немає, людину переміщують у непомітну частину літака.

Випадки смерті в літаку

Барбара пригадала, як одного разу була свідком подібного випадку:

"Стюардеса накрила тіло ковдрою і вдягла маску для сну, щоб пасажири не запідозрили, що сталося. Більшість людей спали, і лише кілька з нас зрозуміли, що поруч померла людина".

В іншому інциденті, на трансатлантичному рейсі, екіпаж не мав вільних місць, тож тіло тимчасово розмістили в камбузі — кухні бортпровідників.

"Моя колега сиділа поруч, притискаючи ногою тіло, щоб воно не рухалося під час польоту. Інші члени екіпажу продовжували обслуговувати пасажирів, бо політ тривав за розкладом", — згадує вона.

Труни в літаках

Барбара додала, що літаки також мають можливість перевозити труни у вантажному відсіку.

"Часто разом із багажем транспортують тіла людей, яких повертають на батьківщину. Іноді з ними летять родичі. Деякі аеропорти, наприклад Амстердам, мають власні морги для прийому та підготовки тіл до відправлення", — пояснила стюардеса.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, стюардеса із США назвала варіанти одягу, які слід одягати для подорожі літаком.