"Я их вообще не помню": Галич назвал худших представителей Украины на Евровидении

Украинский певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич составил собственный список неудачных выступлений Украины на международном песенном конкурсе.

В шоу NABARI артист получил задание назвать худших представителей Украины на Евровидении. Впрочем, себя называть нельзя было.

Худшие артисты на Евровидении

Когда Галич признался, что всех даже не помнит, ведущий начал называть имена разных музыкантов. Между тем лидер O.Torvald остановил его на трех: Светлана Лобода, MARUV и Мика Ньютон.

"Я их вообще не помню, хоть убей. Этих, наверное, я и назову. Потому что Саша Пономарев и Джамала — легенды. Ziferblat и Go_A мне нравятся. У Меловина мне нравится не все творчество, но мы очень хорошо общаемся и подружились. Я в восторге от того, насколько он сильный человек, пахарь", — сказал Галич.

Евгений добавил, что сам фанатеет от группы Go_A, а его дочь обожает Ziferblat.

"Они — гениальные музыканты и суперкрутые типы", — сказал артист о представителях Украины на Евровидении-2025.

Джамала выиграла на Евровидении-2016 Фото: Eurovision.tv

В частности, Галич оценил выступление Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" и KALUSH с треком "Стефания" на международном песенном конкурсе. Впрочем, по мнению артиста, именно с этой песни начался "упадок" группы, победившей на Евровидении-2022.

Кубки Украины по Евровидению Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Отметим, что O.Torvald представлял Украину на Евровидении-2017, которое проходило тогда в Киеве. Группа выступила с песней Time и заняла 24-е место, набрав 36 баллов.

