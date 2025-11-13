"Я їх взагалі не пам'ятаю": Галич назвав найгірших представників України на Євробаченні

Український співак та лідер гурту O.Torvald Женя Галич склав власний список невдалих виступів України на міжнародному пісенному конкурсі.

У шоу NABARI артист отримав завдання назвати найгірших представників України на Євробаченні. Втім, себе називати не можна було.

Найгірші артисти на Євробаченні

Коли Галич зізнався, що всіх навіть не пам'ятає, ведучий почав називати імена різних музикантів. Тим часом лідер O.Torvald зупинив його на трьох: Світлана Лобода, MARUV та Міка Ньютон.

"Я їх взагалі не пам'ятаю, хоч вбий. Оцих, напевно, я і назву. Тому що Саша Пономарьов і Джамала — легенди. Ziferblat і Go_A мені подобаються. У Меловіна мені подобається не вся творчість, але ми дуже добре спілкуємося та подружилися. Я в захваті від того, наскільки він сильна людина, пахарь", — сказав Галич.

Євген додав, що сам фанатіє від гурту Go_A , а його донька обожнює Ziferblat.

"Вони — геніальні музиканти і суперкруті тіпи", — сказав артист про представників України на Євробаченні-2025.

Джамала виграла на Євробаченні-2016 Фото: Eurovision.tv

Зокрема, Галич оцінив виступ Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" та KALUSH з треком "Стефанія" на міжнародному пісенному конкурсі. Втім, на думку артиста, саме з цієї пісні почався "занепад" гурту, який переміг на Євробаченні-2022.

Кубки України з Євробачення Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Зазначимо, що O.Torvald представляв Україну на Євробаченні-2017, яке проходило тоді в Києві. Гурт виступив з піснею Time та посів 24-те місце, набравши 36 балів.

