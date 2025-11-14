"Мы поехали в полицию": украинская певица рассказала, что было, когда она потеряла паспорт в США

Популярная певица Kola поделилась необычной историей из своей жизни в США. Артистка вспомнила, как во время работы в Америке внезапно потеряла свой паспорт.

Kola рассказала, что в течение четырех месяцев жила и работала за океаном. Именно тогда она потеряла свои документы — положила паспорт в задний карман шорт, ехала на велосипеде на работу, и он незаметно выпал по дороге. Об этом она рассказала в программе "Где ложь?" Андрея Беднякова.

Потеряла паспорт в США

Певица вспомнила, что тогда была в панике: "Встаю, а паспорта нет. Ну, у меня шок, слезы просто, паника. Я реально рыдаю. Я ездила по жаре, по всем дорожкам. По тому же маршруту поехала, чтобы найти паспорт. Под каждый куст заглядывала. Короче, я не нашла паспорт, поехала на работу, отработала. Вечером прихожу в квартиру, где мы все жили. Там жил парень, который нам сдавал квартиру — мы поехали в полицию".

Документы перестали быть потерянными благодаря неравнодушным людям — их нашла женщина и передала в отделение полиции.

Kola рассказала, что в полиции ее встретили словами: "О, это ты". Правоохранители вернули ей паспорт, а внутри лежала записка о том, что прохожая нашла документ и принесла в участок.

"Если бы не она, я бы не нашла паспорт. И мне полиция отдала этот паспорт. Я к ним бросилась целоваться, обниматься и все. Они испугались немножко. Ну, я сказала, что очень счастлива и все", — поделилась певица.

