"Ми поїхали в поліцію": українська співачка розповіла, що було, коли вона загубила паспорт у США

Популярна співачка Kola поділилася незвичною історією зі свого життя у США. Артистка пригадала, як під час роботи в Америці раптово загубила свій паспорт.

Kola розповіла, що протягом чотирьох місяців жила та працювала за океаном. Саме тоді вона втратила свої документи — поклала паспорт у задню кишеню шортів, їхала велосипедом на роботу, і він непомітно випав дорогою. Про це вона розповіла у програмі "Де брехня?" Андрія Бєднякова.

Загубила паспорт у США

Співачка згадала, що тоді була в паніці: "Встаю, а паспорта нема. Ну, в мене шок, сльози просто, паніка. Я реально ридаю. Я їздила по спеці, по всім доріжкам. Тим же маршрутом поїхала, щоб знайти паспорт. Під кожен кущ заглядала. Короче, я не знайшла паспорт, поїхала на роботу, відпрацювала. Ввечері приходжу у квартиру, де ми всі жили. Там жив хлопець, який нам здавав квартиру — ми поїхали в поліцію".

Документи перестали бути втраченими завдяки небайдужим людям — їх знайшла жінка та передала до відділення поліції.

Kola розповіла, що в поліції її зустріли словами: "О, це ти". Правоохоронці повернули їй паспорт, а всередині лежала записка про те, що перехожа знайшла документ і принесла до відділку.

"Якби не вона, я б не знайшла паспорт. І мені поліція віддала цей паспорт. Я до них кинулась цілуватися, обійматися і все. Вони перелякались трошки. Ну, я сказала, що дуже щаслива і все", — поділилася співачка.

