Профессиональные уборщики назвали самую грязную вещь в квартире — и это не унитаз

Большинство людей убеждены, что самое грязное место в ванной комнате — это унитаз. Но именно это мнение делает его наиболее регулярно очищаемым объектом, говорит профессиональный клинер и эксперт Angi Home Бейли Карсон.

Карсон объяснила, что самым загрязненным предметом в ванной является коврик для ванны. По ее словам, после каждого душа мы наступаем на коврик мокрыми ногами, позволяя ему впитывать воду и остатки мыла. Со временем это создает благоприятную среду для развития плесени. Дополнительный фактор — микрокапли бактерий, разлетающиеся во время смывания унитаза, если крышка открыта, пишет Business Insider.

Эксперт отмечает, что большинство людей стирают свои коврики раз или дважды в год — или вообще никогда. На самом деле это нужно делать минимум раз в несколько месяцев, чтобы предотвратить накопление грибков и бактерий.

Как ухаживать за ковром в ванной

Карсон рассказала, как правильно ухаживать за ковриком. Если он пригоден к машинной стирке, достаточно просто сложить его пополам и постирать в режиме стирки и сушки. Если же коврик пластиковый или с присосками, понадобятся перекись водорода или сильно разведенный раствор отбеливателя. Она советует замочить коврик в ванне или большой раковине присосками вверх, оставить на несколько часов, а затем хорошо потереть щеткой. Для труднодоступных мест можно использовать зубную щетку. После очистки коврик стоит дать высохнуть естественным путем.

Отдельно Карсон отметила важную профилактическую привычку: всегда закрывать крышку унитаза перед смыванием. Это поможет избежать распространения бактерий на пол, ручки и тот самый несчастный коврик.

